Douglas-Taddei a bersaglio nel finale: primo hurrà per l'Osimo Stazione

Per l’’Osimo Stazione arriva il momento di festeggiare la prima vittoria in campionato, inseguita in questo avvio di torneo senza fortuna. Il primo “en-plein” di punti si materializza così nella sfida casalinga contro l’Olimpia Marzocca, battuta “all’inglese” con una prestazione convincente.

Inizio di gara caratterizzato da una lunga fase di studio con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. L’unico vero sussulto del primo tempo si registra al 24′, quando Masi crossa da sinistra, ma Bassotti manca l’appuntamento col gol. Al rientro dagli spogliatoi il confronto decolla: la ripresa è decisamente più vivace con i ferrai determinati e concreti, e ospiti intraprendenti in contropiede. Al 50′ Cericola da buona posizione calcia a lato. Di lì a poco al 60′ Bassotti su invito di Masi colpisce di testa mandando la sfera sopra il montante. L’Olimpia c’è e al 65′ potrebbe passare in vantaggio, ma Bottaluscio è insuperabile con Paolini lanciato a rete.

Tuttavia, la svolta al match è determinata dai cambi di mister Fenucci, tutti azzeccati. È il 78′ quando Staffolani trova l’imbucata giusta per Gyabaa Douglas – gettato nella mischia per Masi poco meno di un quarto d’ora prima - che sigla la rete del vantaggio. L’Olimpia si propone in avanti, ma senza lucidità prestando il fianco alle ripartenze biancoverdi. Cosicché dapprima al minuto 84 Taddei (in campo per Cavaliere), lanciato a rete, grazia l’esterno difensore. Ma un minuto dopo, a tu per tu col portiere, lo supera con un delizioso scavetto per il gol che mette in ghiaccio la partita. I ferrai nei minuti di recupero potrebbero arrotondare il punteggio, ma la bella conclusione di Malatesta si stampa sulla traversa.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – OLIMPIA MARZOCCA 2 – 0 (0-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella (65′ Eliantonio), Tereziu, Candolfi, Ippoliti, Rinaldi, Cericola (65′ Malatesta), Masi (65′ Gyabaa Douglas), Cavaliere (70′ Taddei), Testoni, Bassotti (76′ Staffolani). All. Fenucci

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Tomba, Bonini, Cecchetti, Brugiatelli (80′ Arcuri), Marchesini, Brunori, Moschini (48’ Roberto), Paolini, Pigini. All. Giuliani

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Grieco (MC)

RETI: 78′ Gyabaa Douglas, 85′ Taddei