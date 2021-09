Doppietta di Giobellina, disco rosso a Marotta per l'Osimo Stazione

Debutto amaro per l’Osimo Stazione Conero Dribbling che esce sconfitto dalla prima giornata di campionato sul campo dell’Atletico MondolfoMarotta.

Prima parte di gara in cui le due squadre si studiano con diligenza e ordine. Poi, al 24’, i locali passano: dagli sviluppi di un calcio d’angolo per i ferrai, parte un contropiede micidiale dell’Atletico. Morganti crossa dalla sinistra e Giobellina conclude al meglio con un preciso colpo di testa che si insacca alle spalle di Bottaluscio. I biancoverdi di mister Fenucci accusano il colpo e dopo appena quattro minuti, Vitali da posizione vantaggiosa colpisce l’esterno della rete. I locali sono in stato di grazia ed al minuto 37 è ancora Giobellina a capitalizzare sul secondo palo un assist di Vitali siglando il gol del raddoppio.

Nella ripresa partono forte i biancoverdi, che con orgoglio si spingono in avanti con continuità. Al 47’ arriva la prima grande occasione con Cericola che calcia fuori di un soffio. Dopo appena 5 minuti è invece Candolfi a costringere Moscatelli alla deviazione in calcio d’angolo. L’occasione più ghiotta per i ferrai però capita al 70esimo sui piedi di Douglas, che con un tiro potente fa gridare al gol i sostenitori ospiti. Nonostante il forcing pressante, negli ultimi minuti di gara, l’Atletico MondolfoMarotta si compatta senza correre particolari rischi e l’Osimo Stazione si vede costretto ad alzare bandiera bianca

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – OSIMO STAZIONE C.D. 2-0 (2-0 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Gregorini, Giobellina, Morganti, Cucchi (60′ Travaglini), Rosi, Catalano, Fraternali, Cordella, Vitali (67′ Esposito), Pacenti (77′ Marini). All. Sereni.

OSIMO STAZIONE C.D.: Bottaluscio; Cuccinella (60′ Marconi), Tereziu, Masi, Ippoliti, Gigante, Agostinelli (40′ Candolfi), Testoni (75′ Trozzi), Bassotti; Staffolani (64′ Douglas), Cericola (70′ Varoli). All. Fenucci.

ARBITRO: Tarli (AP)

RETI: 24′ e 37′ Giobellina