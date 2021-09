Doppietta e assist: Russo trascina il Villa San Martino, Passatempese al tappeto

Mister Busilacchi, evidentemente buon profeta, aveva sottolineato i rischi e le difficoltà della gara interna contro un Villa San Martino fermamente intenzionato a cancellare lo stop casalingo di sette giorni fa. Ed in effetti la formazione di Cicerchia arriva al “Gallo” e si prende l’intera posta in palio, lasciando alla Passatempese il rammarico per una gara dominata sotto il profilo del gioco, ma contraddistinta da imprecisioni sotto porta e da errori in fase difensiva, rivelatisi determinanti per i tre gol dei pesaresi.

Assoluto protagonista di giornata Simone Russo, autore di 2 gol, di cui uno di sinistro a giro da fuori area (timbrati nel breve volgere di pochi minuti), e dell’assist per il gol di Zanigni, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-1. Nel mezzo, l’autogol sfortunato del portiere ospite Melchiorri ad illudere i tifosi di casa riaprendo l’incontro: dopo un tiro di Notti che sbatte sul palo, l'estremo difensore colpisce involontariamente il pallone che si insacca in rete. Buona sorte che, togliendo l'episodio del gol, non è stata dalla parte dei gialloblu, in particolare sotto il punto di vista degli infortuni: ai già indisponibili Esposito, Magi, Mercanti, Cola, Capomagi e Nemo si sono aggiunti capitan Maraschio, costretto alla sostituzione già nel primo tempo, e Ferreyra, uscito zoppicante poco dopo essere subentrato nel secondo tempo quando la pressione dei galletti nella metà campo avversaria stava sensibilmente aumentando. Defezioni che hanno costretto mister Busilacchi a schierare diversi giocatori fuori ruolo: nota lieta del match la buona prestazione di Pieroni, schierato come ala destra, protagonista di numerose sgroppate che hanno impensierito la retroguardia dei ragazzi di mister Cicerchia.

L'allenatore della Passatempese potrà quindi fare affidamento anche sul talento classe 2002, in una settimana impegnativa in cui la Passatempese affronterà il sentitissimo derby contro l'Osimana in Coppa Promozione mercoledì e sabato sarà di nuovo in scena a Rio Salso contro il Valfoglia.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – VILLA SAN MARTINO 1-3 (0-2 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Iannacci, L. Agostinelli, Stortoni (60′ Agostinelli), Maraschio (25′ G. Mezzanotte), M. Mezzanotte (55′ Ferreyra), Martiri, Pigliacampo, Notti, Pieroni. All. Busilacchi

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Berti, Virgili (65′ Tartaglia), Vagnini, Postacchini, Russo (40′ Olari, 71′ Zanigni), Righi (85′ Cangiotti), Mazzoni, Di Carlo, Romano. All. Cicerchia

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Varagona (AN)

RETI: 38′ e 42′ Russo, 61′ aut. Melchiorri, 75′ Zanigni