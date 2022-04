Dino Latini scrive all’Ancona Respect: «Piacere e stima per quello che state facendo»

ANCONA- Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini si è complimentato con l’Ancona Respect, storica società di calcio femminile presieduta da Silvana Pazzagli da sempre impegnata anche in ambito sociale contro le discriminazioni di ogni tipo, per quanto prodotto dentro e fuori dal campo. L’occasione è stata la recente vittoria nel “Torneo del Mare Adriatico” di Cervia dove, nel corso delle vacanze di Pasqua, le Under 15 biancorosse si sono aggiudicate la prima posizione superando in finale il Bologna:

«Ho appreso con vero piacere stima che la squadra femminile Under 15 nazionale si è aggiudicata la vittoria del Torneo del Mare Adriatico di Cervia. Si tratta di un risultato molto importante e significativo che riconosce il duro lavoro e l’impegno messo nella competizione e nella disciplina dalle atlete. Desidero porgere i miei complimenti a lei (rivolto alla presidentessa, ndr), al mister Alessio Abram e a tutte le ragazze della squadra. Con i migliori auguri di buona fortuna per le prossime competizioni sportive».