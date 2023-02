Presentata la Panini Digital Collection Serie C, le figurine della Lega Pro

Si è svolta oggi, presso la sede della Lega Pro di Via Jacopo da Diacceto 19, la conferenza stampa di presentazione della Panini Digital Collection Serie C. Alla conferenza stampa congiunta con AIC e Panini, presentata dal giornalista Marco Cattaneo, erano presenti numerosi ospiti a partire dal padrone di casa Matteo Marani, Presidente della Lega Pro, ad Umberto Calcagno, Presidente di AIC, al Direttore Mercato Italia Panini, Alex Bertani, al campione del mondo Andrea Barzagli, al campione d’europa Under 21 Matteo Brighi. Collegati da remoto tre protagonisti dei tre gironi del campionato di Lega Pro: Luca Siligardi, attaccante della Feralpisalò, Alberto Paloschi, bomber del Siena, e Pietro Iemmello, punta del Catanzaro.

«Essere presenti negli album Panini - ha dichiarato Matteo Marani, Presidente della Lega Pro - è un onore e la testimonianza di quanto la Serie C sia importante nel panorama del calcio italiano. Nell’immaginario degli appassionati, di tutti noi che amiamo il calcio, Panini è una sorta di eccellenza, un riferimento imprescindibile. Con le figurine siamo cresciuti ma rappresentano anche il futuro e qualcosa di sempre attuale anche per le nuove generazioni. La Digital Collection è un modo perché la Lega Pro sia sempre più presente nei giovani e nella loro cultura».

Per al Digital Collection di Lega Pro, inaugurata lo scorso anno, la celebre azienda di Modena ha realizzato le figurine di più di 1300 giocatori della Serie C con tre album, uno per ogni girone del campionato, le cui figurine possono essere ottenute tramite un codice presente all’interno delle bustine ‘Calciatori 2022-2023’. Per ottenere la bustina, con cinque figurine virtuali della Panini Digital Collection Serie C, è necessario collegarsi al sito https://digitalcollection.mypanini.com/ oppure scaricare la app “MyPanini Digital Collection”, disponibile gratuitamente in tutti i principali store. Il collezionista potrà quindi scegliere su quale dei tre album della Serie C ‘spendere’ il proprio codice. All’interno della bustina virtuale ci possono essere figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere ‘incollate’ sull’album o scambiate. Ogni squadra ha quattro pagine dedicate e 22 giocatori in figurina nel tradizionale mezzobusto Panini e lo scudetto. Una volta completato il proprio album digitale il collezionista, oltre ad avere accesso al pdf dello stesso, avrà diritto ad acquistare la versione fisica, un box contenente la Raccolta Completa Album con le 460 figurine.