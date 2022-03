Totò Di Natale torna al Del Conero: «Sarà dura ma la Carrarese è avvelenata»

ANCONA- In vista della gara Ancona-Carrarese di sabato 19 marzo, ore 15 in diretta Raisport, ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei toscani Antonio Di Natale:

«È il terzo incontro di cartello nelle ultime due settimane, infatti dopo Entella e Modena la gara di Ancona è un'altra sfida importante che impone un livello di prestazione alto se vogliamo tornare a Carrara con un risultato positivo. Nelle grandi sfide di fronte ad avversari di qualità, difficilmente abbiamo deluso le attese risultando osso duro da superare. Già a Carrara, nel match del girone di andata, ho intuito le basi e la forza dei marchigiani ed il loro cammino non mi ha sorpreso».

Di Natale tornerà al Del Conero dove è già sceso in campo da avversario: «Ad Ancona è difficile giocare ma sappiamo di cosa siamo capaci e come abbiamo preparato questa partita. I nostri avversari giocano un buon calcio, moderno come principi e di marcata filosofia offensiva con una certa freddezza e cinismo che caratterizza il reparto offensivo dotato buone percentuali realizzative».