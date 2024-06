Le società del capoluogo si uniscono per “Derby”, la prima storica manifestazione del calcio "Made in Ancona"

ANCONA – Le società del capoluogo si uniscono per “Derby – La festa del calcio anconetano”, la prima e storica manifestazione che coinvolgerà ben 12 realtà che fanno settore giovanile e altre 10 prime squadre per una tre giorni di sport, inclusione, approfondimenti letterari dal mondo del pallone e divertimento per bambini e adulti. Un'iniziativa promossa dalla società Gls Dorica Torrette, grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Ancona e alla collaborazione dell'Assemblea legislativa delle Marche, del Coni Marche, della Figc Marche e del Settore giovanile e scolastico della Federcalcio.

È stata presentata oggi al Comune di Ancona dall'assessore allo Sport e vice sindaco Giovanni Zinni, affiancato dall'assessore allo Sport della Regione Marche, Chiara Biondi, dal presidente Comitato FGCI Marche, Ivo Panichi, dal vicepresidente del CONI Marche, Marco Porcarelli dal presidente Gls Dorica Torrette, David Urbinati e da Alessio Abram. Ancona Respect. Tra le società partecipanti a livello di vivaio: Ponterosso, Giovane Ancona, Portuali Dorica, Gls Dorica Torrette, Candia, Nuova Folgore, Junior Ancona, Fc Vallemiano, Cral Angelini, Us Ancona, Anconitana e Ancona Respect. Queste, invece, le prime squadre: Ponterosso, Portuali Dorica, Gls Dorica Torrette, Candia, Pietralacroce, Atletico Ancona, Piano San Lazzaro, Ankon Dorica, Colle 2006 e Nuova Aquila.

Il programma

Nella prima giornata, giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 18 è in programma il torneo riservato alle categorie Primi Calci e Piccoli Amici, seguito dalle relative premiazioni. Alle 20.15 Francesca Gargiulo e Gaia Missaglia presenteranno il libro “Voglio fare la calciatrice” in presenza di Silvana Pazzaglia dell'Ancona Respect. Una storia di sacrifici e orgoglio e che, al contempo, promuove la parità di genere e diritti, per abbattere ogni barriera e quegli approcci pregiudizievoli alla partecipazione delle donne in ambito calcistico. In chiusura, alle 21.15, la partita di calcio femminile tra l'Ancona Respect e la Rappresentativa marchigiana in rosa.

Il bis venerdì 28 giugno, quando alle 17.30 gli autori Franco Lorenzini e Sergio Dubbini presenteranno il loro ultimo libro “Anconetani di Serie A”, in cui vengono raccontate le storie dei calciatori nati all'ombra del Guasco e capaci di sognare tanto in grande da raggiungere il vertice della piramide calcistica d'Italia. Seguirà il torneo delle categorie Esordienti e i riconoscimenti finali ai baby protagonisti.

Sabato 29 giugno la grande chiusura. Dalle 18 il torneo dei Pulcini (con premiazioni), mentre alle 20.15 è calendarizzato un evento decisamente singolare. Ed ovvero quando le società partecipanti premieranno i propri allenatori e dirigenti che si sono contraddistinti nel corso delle stagioni sportive per la passione e l'impegno messi a disposizione degli altri. L'ultimo atto, infine, una partita mista tra alcuni giocatori selezionati tra le prime squadre delle società anconetane. Al “Derby” dorico sono previsti spazi ludici per i bimbi, con giochi e gonfiabili, nonché aree attrezzate per il ristoro.

«Non potevamo non intitolarlo “Derby” - sottolinea Giovanni Zinni, vice sindaco e assessore allo Sport - così da trasmettere l'emozione più grande che si vive nello sport di serie A: la stessa emozione che vivranno tutte le società calcistiche cittadine che hanno aderito con grande slancio a questa Festa del calcio. L'iniziativa nasce per promuovere, premiare e valorizzare il lavoro incredibile svolto dalle società di calcio anconetane, sia quelle che si occupano di squadre giovanili, sia quelle che si impegnano con la prima squadra. È veramente bello riscontrare una risposta simile: questo dimostra che c'è spirito di collaborazione, c'è rispetto e c'è senso di appartenenza. La Festa ospiterà un torneo federale nel quale si cimenteranno le categorie giovanili, quindi i primi calci, i piccoli amici, i pulcini e gli esordienti. In campo scenderà l'Ancona Women con una rappresentativa regionale femminile e poi due squadre selezionate tra tutte le prime squadre di Ancona, quindi categoria massima come età e squadre miste. Altri momenti emozionanti saranno le premiazioni, incluse quelle degli allenatori e dei dirigenti da parte delle società di appartenenza, e la presentazione di libri che trasmetteranno tutta la passione, l'amore e, l'attaccamento per il gioco del calcio. Uno sport nazional-popolare che unisce gli italiani, che esprime un insieme e di valori e tradizioni che animano gli atleti e chi fa il tifo per loro: tutto ciò non ha nulla a che vedere con il denaro, come si tende oggi a credere, bensì con un grande sogno. Invito gli anconetani a partecipare numerosi al del Conero, a divertirsi ed appassionarsi, accantonando almeno in quei giorni la forte delusione provata per la mancata iscrizione dell'Ancona al campionato, in nome della Festa del Calcio».

L'assessore Zinni anche a nome del Sindaco Silvetti ha ringraziato tutti i presenti, a partire dall'assessore regionale Chiara Biondi con la quale condivide la visione in base alla quale «le istituzioni hanno il dovere di fare tutto il possibile per creare le condizioni affinché bambini e ragazzi possano realizzare il loro sogno calcistico»; quindi CONI, FGC, GLS Dorica, società e prime squadre e le famiglie degli atleti, definendo “eroi del quotidiano” coloro che sono sul campo tutti i giorni per allenare e affiancare bambini e ragazzi. Il forte ruolo educativo dello Sport e la valenza culturale della Festa, con due momenti dedicati alla narrazione di testimonianze e riflessioni sono stati sottolineati dall'assessore Biondi; Panichi ha ricordato le criticità del calcio negli ultimi anni e auspicato tempi migliori per le giovani generazioni; Porcarelli ha plaudito all'evento del Derby che favorirà il dialogo tra le società. Alessio Abram, dal canto suo, ha segnalato la grande novità contenuta all'interro della Festa: sul campo del Del Conero per la prima volta si terrà una partita del Calcio femminile, a 22 anni dalla inaugurazione dello stadio.

«Sarà una festa senza precedenti, quella del 27-28-29 giugno, per tutte squadre di Ancona che s'impegnano quotidianamente nella crescita, umana e sportiva, di grandi e piccoli» commentano gli organizzatori, la Gls Dorica Torrette. «Squadre che, oltre la sana rivalità di campo, sono legate da un'antica amicizia che sconfina il rettangolo di gioco. Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. Vi prenderanno parte anche le principali autorità comunale».