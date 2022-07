Doppio innesto per l’Ancona: i dorici puntellano la difesa con De Santis e Fantoni

ANCONA- In attesa di definire l’arrivo del centrale Davide Mondonico (’97) dal Crotone, atteso comunque a breve, l’Ancona ha ufficializzato l’innesto degli altri due marcatori Simone De Santis (’93) e Nicholas Fantoni (’02, nella foto sotto con il ds Micciola) rispettivamente dal Catanzaro e dal Vicenza. Il primo arriva a titolo definitivo e si legherà ai biancorossi per i prossimi due anni. Il secondo, invece, sbarca nelle Marche con la formula del prestito con riscatto e controriscatto già fissato a favore delle due società.

Ritrovare Micciola e Colavitto

De Santis, già capitano del Matelica, ritrova così il direttore sportivo Francesco Micciola (che lo ha avuto anche in Abruzzo al San Nicolò) e il tecnico Gianluca Colavitto. Il difensore nativo di Ascoli Piceno, che lo scorso anno ha totalizzato 16 presenze in Calabria, è stato presentato oggi – 19 luglio - all’Hotel Palace del Conero: «Dire di sì all’Ancona è stato facilissimo. Roberta Nocelli mi ha sempre trasmesso l’idea di famiglia. Sono davvero felice di ritrovare lei, il direttore che mi conosce già dai tempi del San Nicolò e mister Gianluca Colavitto. Io e l’Ancona siamo ambiziosi, vogliamo dire la nostra e giocare un campionato di alto livello. Posso giocare sul centro-destra o sul centro-sinistra indistintamente. Il mister mi conosce bene. Ritengo che, come squadra, abbiamo tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonisti».

Un colosso da scoprire

Fantoni, 190cm con un passato da capitano della Primavera del Vicenza, è consapevole di avere la grande occasione della sua carriera ad Ancona. Di lui si è iniziato a parlare in occasione del passaggio di Alex Rolfini in Veneto, proprio al Lanerossi: «Vengo ad Ancona per crescere, spero di dare un contributo importante. Mi ha convinto il progetto, arrivo in una società che vuole espandersi».