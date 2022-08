Mondonico si presenta: «Ancona, grazie per la pazienza. Qui per la piazza e per il progetto»

CASCIA (PG)- «Voglio ringraziare di cuore il direttore Micciola per la pazienza che ha mostrato. Se sono arrivato ad Ancona è soprattutto grazie a lui che non ha mai mollato durante questa lunga trattativa. Questa è una piazza importante, ha una tifoseria calda che sa trascinarti e c’è un progetto importante che ognuno di noi vuole cavalcare».

Sono state queste le prime parole di Davide Mondonico (’97) da nuovo difensore biancorosso. Il centrale ex Crotone e Albinoleffe è stato, sin dall’inizio dell’estate, il primo obiettivo della società per la retroguardia. Con i suoi 193cm, e una leadership acquisita anche nel periodo del settore giovanile del Milan, è pronto a guidare la difesa dorica nel corso della stagione: «Fisicamente sto bene, a Crotone abbiamo iniziato dal 15 agosto. Il fatto che il direttore e il mister mi abbiano aspettato così tanto è una responsabilità in più ma è solo il campo che dovrò far parlare. Obiettivo? Quello di migliorarci e migliorare il sesto posto dello scorso anno». Mondonico – il cui acquisto è stato ufficializzato sabato 30 luglio - è poi sceso in campo nel pomeriggio per l’amichevole di ieri (31 luglio) contro la Primavera giocando i primi quarantacinque minuti in coppia con De Santis. Il risultato finale è stato di 9-1 con poker di Federico Moretti, doppietta di Petrella (suo il primo gol stagionale) e reti di Prezioso, Simonetti e Sarli, un under in prova.