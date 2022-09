Pomeriggio di gala per l’assistente anconetano D’Ascanio: sarà al Maradona per Napoli-Spezia

ANCONA- Tappa importante per l’assistente di linea Marco D’Ascanio. L’anconetano è stato infatti designato per la sfida tra Napoli e Spezia che si disputerà al Diego Armando Maradona sabato 10 settembre alle ore 15. Un palcoscenico di primo piano che accoglierà i partenopei di Luciano Spalletti (ex tecnico anche dell’Ancona) reduci dal roboante 4-1 rifilato al Liverpool.

A dirigere l’incontro il signor Alberto Santoro assistito, appunto, da Marco D’Ascanio e Damiano Margani. Quarto uomo Manuel Volpi con Paolo Valeri al Var ed Emanuele Prenna Avar.