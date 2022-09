E' subito Vigor: debutto vincente a Genzano contro il Cynthialbalonga

Debutto perfetto. La Vigor Senigallia ritorna in quarta serie nel migliore dei modi, espugnando Genzano di Roma 1-0 grazie alla rete di Kerjota. La rete del numero 7 doma un Cynthialbalonga che si è confermato avversario tosto e ambizioso. La formazione di mister Aldo Clementi è riuscita a giocare il match alla pari, meritando il successo e conquistando i primi tre punti della stagione. I rossoblu passano a ridosso del quarto d’ora di gioco, Kerjota si mette in proprio in ripartenza, dribbla un avversario e fulmina sul primo palo l’estremo difensore locale. Il gol del vantaggio regala tanta fiducia alla Vigor che sfiora subito il raddoppio con D’Errico. I padroni di casa bussano per la prima volta con Giacobbe, intervento sicuro di Roberto.

Nella ripresa il copione è simile, la Vigor quando riparte fa paura ma D’Errico, su sponda di Denis Pesaresi, trova la grande risposta di Vilardi. Il Cynthialbalonga cresce col passare dei minuti con Roberto che si supera parando all’incrocio. La palla del match point allora capita sui piedi di Magi Galluzzi, sugli sviluppi di un piazzato, ma i locali salvano sulla linea il gol del 2-0. Il Cynthialbalonga potrebbe pareggiare negli ultimi minuti ma prima Borrelli e poi Caon sciupano da pochi passi. Arriva quindi il triplice fischio, con la Vigor Senigallia che può esultare insieme ai tanti tifosi arrivati a Genzano di Roma, tutti vestiti rigorosamente di rosso e blu, colmi di sciarpe, stendardi e bandiere.