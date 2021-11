Un Cus Ancona incerottato cede di schianto al cospetto del Gubbio

Mazzarini, De Luca, Croitoru, Carino, Monti, Fioretti, Federico Benigni, Lancioni, Gusella e Bagnarelli. Non è l’elenco dei giocatori convocati da mister Battistini per la gara interna contro il Gubbio, bensì la lista degli infortunati. Quanto basta per affermare che contro il Gubbio il Cus Ancona ha fatto quello che ha potuto. Partita, quella giocata al Palacus di Posatora, finita col punteggio di 10-3 per la formazione guidata da Marco Bettelli, con un Piovesan in grande spolvero.

Cus Ancona che di fatto si è ritrovata ad inizio gara priva di 4 portieri: Mazzarini, De Luca, Croitoru e Carino fuori per infortunio con mister Battistini che tra i pali ha spedito Monti, ma l’estremo dell’under 19 ha poi dovuto cedere il posto a Russo causa infortunio. Al di là del risultato maturato peraltro negli ultimi 10 minuti, quando gli universitari avevano mollato sotto il punto di vista mentale, la squadra ha lottato ed è rimasta in partita creando diversi problemi al Gubbio. Cus Ancona che parte contratto, il Gubbio mena le danze, colpisce un palo e in pochi minuti si porta sul 3-0. Nel bel mezzo Belloni timbra la traversa ma gli universitari non mollano e con Mancini prima e Benigni poi riaprono la contesa.

Squadre che vanno al riposo sul risultato di 3-2 per gli umbri. Alla ripresa delle ostilità la formazione di Battistini da fondo a tutte le energie, sfiora in un paio di circostanze il pareggio, il pubblico di casa ci crede ma ancora una volta il Gubbio allunga portandosi sul 4-2. L’ultimo sussulto lo firma Mancini che timbra il 4-3, poi a metà tempo i rossoblù piazzano il colpo del ko portandosi sul 6-3. Per il Cus una mazzata a livello psicologico con il Gubbio che poi trova il modo di segnare altre 4 reti fissando il punteggio sul definitivo 10-3.