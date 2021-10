Cus Ancona, debutto casalingo stagionale: a Posatora arriva il Villorba

Il Cus Ancona dopo la sconfitta rimediata in quel di Massa, si appresta ad affrontare sabato pomeriggio il Villorba, formazione della provincia di Treviso, match che si disputerà presso l’impianto di Posatora.

A fare il punto della situazione in casa trevigiana Marco Venier, direttore sportivo del Villorba Calcio a 5: «Tornare a giocare ad Ancona è motivo di grande soddisfazione. Il Cus lo abbiamo già affrontato in serie B nella stagione 2014/2015 ma c’è anche un precedente in Coppa Italia. Mi aspetto una gara particolarmente difficile, contro una squadra dotata di ottimi elementi che potrà contare sull’entusiasmo e sulla voglia di fare bene di fronte al proprio pubblico. Per noi è una trasferta lontana e complicata ma in mezzo al campo troveremo il modo di farci valere».

Entrambe le formazioni hanno dovuto fare i conti con un debutto amaro, considerando che anche la squadra trevigiana ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione del primo incontro stagionale, nel derby veneto con Mestre.

«Tutte e due le formazioni avranno voglia di recuperare questa falsa partenza – conferma Venier – ma per quello che riguarda la mia squadra c’è un pizzico di amarezza per come sono andate a finire le cose. Eravamo andati in vantaggio per 3-0 ma abbiamo ceduto alla distanza ai nostri avversari. La serie A2 è un campionato molto difficile, il livello non permette distrazioni di sorta. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere quanto prima la salvezza, per poi puntare a qualcosa di importante. Mi aspetto un campionato equilibrato, dove Porto San Giorgio e Sampdoria hanno qualcosa in più rispetto alle altre, ma dovranno anche loro sudare le proverbiali 7 camicie».