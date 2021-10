Belloni, capitano coraggioso: «A Genova con la Sampdoria senza paura»

«La Sampdoria è una squadra costruita per vincere il campionato e tornare in serie A1, nelle prime due giornate ha rimediato altrettante sconfitte ma questa è una squadra di talento destinata a risalire la classifica». Il punto della situazione in casa del Cus Ancona C5 passa per le parole del capitano Marco Belloni, alla vigilia della prossima gara di campionato che vedrà gli universitari affrontare proprio la Sampdoria.

«Quando sono usciti i calendari – spiega Belloni - sapevamo benissimo che questa di Genova sarebbe stata una trasferta lunga e quanto mai difficile proprio per il valore della formazione ligure. Il fatto che la Sampdoria abbia perso le prime due gare di campionato, peraltro con squadre destinate a lottare per i primi posti, non deve trarre in inganno e sopratutto dare adito a facili allusioni. Andremo a giocare contro una squadra dotata di ottimi elementi, tutti di categoria superiore, che forse stentano a trovare la giusta amalgama, ma quando l’obiettivo sarà raggiunto la Sampdoria sarà la squadra da battere. Rispetto allo scorso anno sono cambiati tanti giocatori, ci può stare un periodo di adattamento alla categoria».

Che atmosfera si respira alla vigilia di questa trasferta in casa del Cus Ancona?

«La vittoria ottenuta contro il Villorba ha fatto ritornare il sorriso, dopo lo scivolone rimediato all’esordio con il Città di Massa. La voglia di fare bene è davvero tanta – conferma il capitano dei dorici – ma resta il fatto che alcune pedine non sono al meglio della condizione, però dobbiamo stringere i denti gettando il cuore oltre all’ostacolo. Per il Cus Ancona si tratta di una partita storica contro un avversario di valore. A Genova farà caldo, tanto rispetto per questa Sampdoria ma noi giocheremo a testa alta senza alcun timore».

A proposito di ambiente, ci sarà a sostenere la formazione blucerchiata il pubblico delle grandi occasioni...

«Questo è un fattore che dobbiamo tenere in considerazione, anche se molti miei compagni di squadra hanno già provato questo tipo di esperienza, ovvero quella di giocare con il tifo sugli spalti. E’ chiaro che la Sampdoria potrà su questo aspetto ma è anche vero che se la partita dovesse prendere una certa piega, anche noi potremo trovare forze ulteriori per tenere testa a questa formazione».