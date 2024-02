Crisi Ancona, parla il Presidente Tiong: «Ripa e Micciola restano: serve restare uniti per risollevarci»

Sulla delicata situazione che l’Ancona sta vivendo a prendere la parola è il Presidente Tony Tiong, che in un nota fa chiarezza sulle posizioni del club in uno dei momenti più delicati della storia recente biancorossa. Nessuna rivoluzione con eventuali provvedimenti che verranno presi a stagione conclusa, il rilancio sul Centro Sportivo e per la squadra il solo Gianluca Colavitto ad interfacciarsi con la stampa a partire da domani, con l’invito a fare quadrato per uscire dalla crisi di risultati che sta pesando parecchio in termini di classifica.

«Alla luce delle situazioni accadute negli ultimi mesi e a seguito del comunicato rilasciato dal gruppo organizzato Curva Nord dove vengono chieste maggiori chiarezze – riporta il comunicato – intendo parlare del momento che stiamo vivendo. Purtroppo questa stagione non è mai decollata come speravo ma abbiamo una categoria da difendere e ora più che mai abbiamo bisogno di tutti per venirne fuori. Uniti. Accolgo il comunicato dei nostri tifosi ma sono fermamente convinto che solo con il contributo di tutti ci tireremo fuori da questa situazione. E sono inoltre certo che la squadra saprà tirare fuori la grinta necessaria per uscire a testa alta da questa posizione di classifica,m cui nessuno di noi si augurava di ritrovarsi ma con la quale adesso dobbiamo misurarci. E lo faremo. Tutti insieme, Ripa e Micciola compresi – con cui mi confronterò privatamente – perché in questo momento non ha senso fare rivoluzioni».

«Al termine della stagione, come promesso, tirerò le dovute conclusioni. Ora come ora però – prosegue Tiong – serve il sostegno di tutti e fare quadrato intorno ad una squadra, ai nostri ragazzi che dovranno scendere in campo da qui alla fine della stagione come se ogni partita fosse una finale per raggiungere il prima possibile la salvezza. Infine, voglio ribadire la serietà e la solidità del club e di conseguenza la bontà del progetto, che proseguirà per raggiungere i programmi. Come la realizzazione del Centro sportivo: sono in contatto con il Sindaco Daniele Silvetti, lo informerò della mia prossima visita in Italia e vi comunicherò quando la data sarà fissata. Per concludere, a partire da domani, martedì 6 febbraio, per la squadra rilascerà dichiarazioni alla stampa solo mister Gianluca Colavitto. Ci sono due partite all’orizzonte da non sbagliare e la concentrazione deve rimanere altissima».