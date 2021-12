Covid, la Lega Pro posticipa la 2a giornata di ritorno: cosa cambia per l'Ancona

Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica, ha deciso di posticipare la 2a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022. Proprio per questo Olbia-Ancona, inizialmente programmata per l'8 gennaio 2022, verrà giocata il successivo 2 febbraio.