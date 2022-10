Il Corridonia si sblocca, per la Passatempese primo k.o.

Dopo aver mosso la classifica nello scorso turno, pareggiando sul campo del Matelica, per il Corridonia arriva il momento di festeggiare i primi tre punti in campionato. Successo meritato quello della formazione rossoverde, che arriva nel match contro la capolista Passatempese, presentatasi al “Martini” imbattuta in campionato dopo le vittorie con Futura 96 e Trodica ed i precedenti pareggi con Monturano e Potenza Picena.

Convincente l’approccio al match messo in mostra dai padroni di casa, che già dopo tre giri di lancette mettono a segno il gol del vantaggio con Ripa, ma l’1-0 viene annullato per una posizione di off-side ravvisata dall’assistente del direttore di gara. Passato lo spavento, la Passatempese reagisce rendendosi pericolosa con Ferreyra, il cui colpo di testa finisce di poco sul fondo. Ma sulla seconda nitida palla gol costruita nella prima frazione di gioco, il Corridonia non sbaglia: da Montecchiarini a Ripa, che controlla e con una precisa conclusione sul palo più distante obbliga Campana a capitolare.

Alla ripresa del match dopo l’intervallo è ancora la squadra di mister Rossi a mantenere saldamente in mano le redini del match, impensierendo nuovamente al 61’ l’estremo difensore ospite, costretto ad opporsi al nuovo tentativo di Ripa deviando la sfera in corner. Cresce il forcing della Passatempese, che esercita una supremazia territoriale sterile senza farsi realmente pericolosa dalle parti di Fall. Gli spazi lasciati dai gialloblu permettono così al Corridonia di colpire di rimessa: ed è proprio su azione di contropiede che i locali chiudono i conti in pieno recupero, con Ogievba il quale – dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo – si presenta a tu per tu con Campana e sigla il 2-0 che mette al sicuro l’intera posta in palio.

Il Tabellino:

CORRIDONIA – PASSATEMPESE 2-0 (1-0 p.t.)

CORRIDONIA: Fall, Keci, Garbuglia, Bigoni, Romagnoli, Del Moro, Marcelletti (71’ D’Alessandro), Emiliozzi, Messi (81’ Ogievba), Ripa, Montecchiarini (78’ Scarpecci). All. Rossi

PASSATEMPESE: Campana, Petrini, Montesi (81’ Capomagi), Maraschio, Mandolini, Stortoni (46’ Mihaylov), Catena (27’ Pieroni), Zannini (65’ Conserva), Ferreyra, Martiri, Simoncini (65’ Clementi). All. Menghini

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Censori (San Benedetto del Tronto), Merli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 25’ Ripa, 93’ Ogievba