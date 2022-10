Coppa Promozione, agli ottavi Vigor Castelfidardo e Barbara

Ultimi verdetti nella Coppa promozione, con la disputa del terzo incontro dei due gironi “Triangolari” ed il recupero del match di Senigallia tra Olimpia ed Ilario Lorenzini Barbara. Nel girone N si conferma la Cluentina, che dopo aver battuto il Corridonia supera anche il Matelica e timbra il pass per il turno successivo. Stesso percorso della Vigor Castelfidardo, che nello “spareggio” del Bernacchia si impone 2-1 sull’Osimo Stazione, stesso risultati con cui i fidardensi ed i ferrai avevano battuto i Portuali. Gli ospiti si portano in vantaggio grazie al calcio di punizione di Camilloni, ma vengono raggiunti nel finale di primo tempo dalla rete di Pandolfi, a coronamento di un contropiede. Ad inizio ripresa arriva il colpo di testa vincente di Altobello, che regala alla squadra di mister Manisera l’accesso agli ottavi di finale.

Avanza del tabellone della Coppa anche l’Ilario Lorenzini Barbara, che nel recupero del Comunale di Marzocca viene sconfitta 2-1, ma per effetto della vittoria in casa dell’andata (1-0 con rete di Nacciariti) passa il turno in virtù del gol in trasferta realizzato. I padroni di casa partono forte e sbloccano il punteggio con il tocco di Clementi sotto misura, prestando il fianco alla reazione dei gialloblu che si rendono pericolosi con Rossini e Tiriboco. La rete di Tomba al 53’ porta sul 2-0 l’Olimpia: sarebbe il gol qualificazione, ma viene vanificato dal guizzo di Giuliani a metà ripresa che permette al Barbara si proseguire la sua corsa nella competizione.

I Tabellini:

OLIMPIA MARZOCCA – ILARIO LORENZINI 2-1 (1-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Tranquilli, Tomba, Fabini, Montanari, Arsendi (86’ Tonucci), Pompili (65’ Breccia), Rossi, Abbruciati (72’ Roberto), Rossetti (81’ Bonvini), Clementi, Pierucci ((65’ Campomaggi). All. Giuliani

ILARIO LORENZINI BARBARA: Sartarelli, Guei, Conti, Sebastianelli (46’ Brunori), Disabato, Sanviti (54’ Tamburini), Rossini, Cardinali (54’ Montini), Giuliani, Tiriboco, Nacciariti (54’ Fronzi), All. Spuri

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Colombo (FM)

RETI: 7’ Clementi, 53’ Tomba, 69’ Giuliani

OSIMO STAZIONE – VIGOR CASTELFIDARDO 1-2 (1-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Piccione, Rossini (55’ Candolfi), Brugiapaglia, Ippoliti, Pellegrini, Polenta (85’ Oswell), Karalliu (55’ Nuhu), Staffolani, Nanapere, Gelli (75’ Testoni), Pandolfi (70’ Masi). All. Fenucci

VIGOR CASTELFIDARDO: Morganti, Gambacorta, Gasparini, Mosca, Marconi, Micucci, Arifi, Malaccari, Altobello, Camilloni, Banushi. All. Manisera.

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Belleggia (FM)

RETI: 30’ Camilloni, 40’ Pandolfi, 50’ Altobello