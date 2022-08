Coppa Promozione, partenza il primo week-end di settembre

Tutto pronto per la partenza della stagione in Promozione. Dopo la pubblicazione della composizione dei gironi, è la volta del tabellone della Coppa, che scatterà il primo week-end di settembre. Già nota la formula, che prevede nei sedicesimi di finale incontri di andata e ritorno (programmato per mercoledì 21 settembre). Al termine della seconda partita sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti, in caso di parità di punteggio e reti al termine del doppio confronto verrà attribuito valore doppio ai gol in trasferta, mentre qualora persistesse la parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

Diverso il format per i gironi a tre squadre (N e H): riposerà nella seconda giornata la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta, mentre nella terza (inserita in calendario il 5 ottobre) si svolgerà la partita che vedrà impegnate le due squadre che non si sono incontrate e giocherà in casa quella che ha disputato il precedente incontro in trasferta. Il passaggio del turno sarà determinato dalla classifica avulsa, ed a seguire della migliore differenza reti, del maggior numero di gol segnati ed infine del maggior numero di marcature in trasferta.

Gli stessi criteri previsti dal doppio confronto dei sedicesimi verranno applicati negli ottavi di finale (19 ottobre e 2 novembre), nei quarti (mercoledì 16 e mercoledì 30 novembre) e nelle semifinali, (mercoledì 1° e mercoledì 15 marzo 2023). La finale verrà disputata – sede ancora da determinare – mercoledì 12 aprile in orario ufficiale.



Questo il programma delle gare di andata del primo turno:

SEDICESIMI DI FINALE

Gare di andata – sabato 3 settembre - Orario ufficiale (ore 15,30)

a) K Sport Montecchio - Urbania (domenica 4 settembre – ore 16,30)

b) Fermignanese - Cagliese (ore 16,30)

c) Gabicce Gradara - Valfoglia

d) Sant’Orso - Villa San Martino (ore 16,30)

e) Atl. Mondolfo Marotta – San Costanzo (ore 16,30)

f) Ilario Lorenzini Barbara – Olimpia Marzocca (ore 16,30)

g) Moie Vallesina – Biagio Nazzaro (ore 16,30)

h) Vigor Castelfidardo – Portuali Ancona (ore 16,30) – RIPOSA: Osimo Stazione

i) Potenza Picena – Passatempese (domenica 4 settembre – ore 15,30)

l) Casette Verdini – Aurora Treia (ore 16,30)

m) Trodica – Civitanovese (ore 16,30)

n) Corridonia – Matelica (ore 16,30) – RIPOSA: Cluentina

o) Monturano – Palmense (ore 16,30)

p) Monterubbianese – Futura 96 (ore 16,30)

q) Atletico Centobuchi – Grottammare (ore 16,30)

r) Castel di Lama – Monticelli (ore 16,30)