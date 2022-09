Coppa Promozione, i risultati dei match di ritorno dei sedicesimi di finale

Si va delineando il quadro degli ottavi di finale della Coppa Promozione, per cui si ritornerà in campo il 19 di ottobre. Un match rinviato (quello di Marzocca di Senigallia, tra l’Olimpia e l’Ilario Lorenzini Barbara), ed uno per cui si è ricorso ai calci di rigore per venire a capo della parità nel doppio confronto dopo i tempi regolamentari, esecuzioni dagli undici metri che peraltro hanno premiato la matricola terribile Sant’Orso – già leader della classifica del Girone A – col passaggio del turno. La griglia degli ottavi di finale si completerà con gli incontri del Gruppo H e del Gruppo N, in cui sono state inserite tre squadre. Pertanto, il 5 ottobre si disputeranno Osimo Stazione-Vigor Castelfidardo e Matelica-Cluentina. Gli incontri della prima giornata dei due triangolari avevano visto l’affermazione per 2-1 della Vigor Castelfidardo sui Portuali (che quindi salutano la competizione) ed il pareggio a reti inviolate tra Corridonia e Matelica.

Questo il quadro completo dei return-match dei sedicesimi di finale



Cluentina – Corridonia 2-1

Urbania - K Sport Montecchio 2-2 (andata 1-4, qualificato K Sport Montecchio)

Cagliese - Fermignanese 0-0 (andata 1-1, qualificata Cagliese)

Valfoglia - Gabicce Gradara 0-1 (andata 3-2, qualificata Valfoglia)

Olimpia Marzocca – Ilario Lorenzini Barbara Rinviata (andata 0-1)

San Costanzo - Atletico Mondolfo Marotta 2-1 (andata 0-6, qualificato Atl. Mondolfo Marotta)

Biagio Nazzaro – Moie Vallesina 1-1 (andata 0-1, qualificato Moie Vallesina)

Civitanovese – Trodica 4-1 (andata 1-1, qualificata Civitanovese)

Passatempese – Potenza Picena 1-0 (andata 1-3, qualificata Potenza Picena)

Grottammare – Atletico Centobuchi 2-7 (andata 3-2, qualificato Atletico Centobuchi)

Portuali Ancona – Osimo Stazione 1-2

Villa San Martino – Sant’Orso 2-0 (andata 0-2, qualificato Sant’Orso dopo c.d.r.)

Palmense – Monturano 1-0 (andata 0-2, qualificata Palmense)

Aurora Treia – Casette Verdini 3-2 (andata 0-3, qualificato Casette Verdini)

Futura 96 – Monterubbianese 2-3 (andata 0-1, qualificata Monterubbianese)

Monticelli – Castel Di Lama 2-1 (andata 3-0, qualificato Monticelli)