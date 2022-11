Coppa Promozione, ottavi di finale: Castelfidardo ultima qualificata

Va alla Vigor Castelfidardo l’unico derby provinciale previsto dal tabellone degli ottavi di finale della Coppa Promozione. La formazione di mister Manisera, forte del 3-1 esterno maturato al “Pierucci” nella gara di andata, timbra il pass per i quarti di finale ottenendo un pareggio interno contro il Moie Vallesina, utile a regalare ai biancazzurri la sfida contro l’Atletico MondolfoMarotta nel prossimo turno. Match disputato con un occhio alla giornata di campionato di sabato, che ha imposto ai due allenatori un’ampia rotazione della rosa per far fronte all’imminente impegno previsto dalla decima giornata. In avvio sono gli ospiti a partire con maggiore decisione: il duplice guizzo di Rossetti, prontamente doppiato con la trasformazione di una massima punizione, ha permesso al Moie di andare al riposo in vantaggio di due reti. Più Vigor nella ripresa, già vicina alla rete prima dell'intervallo con i pali i salvare l’estremo difensore rossoblu Barigelli in due circostanze: i centri di Calligari e Camilloni hanno permesso ai fidardensi di ristabilire l’equilibrio, mettere in cassaforte la qualificazione ed anche allungare la striscia di risultati utili in stagione.

Questo il quadro completo dei risultati degli ottavi di finale: i quarti della Coppa Promozione si disputeranno con la consueta formula dei match andata-ritorno che si giocheranno mercoledì 16 e mercoledì 30 novembre:

OTTAVI DI FINALE (in grassetto le squadre qualificate):

Cagliese - K Sport Montecchio (2-0, 2-3)

S.Orso – Gabicce Gradara (2-2, 1-2)

Ilario Lorenzini Barbara - Atletico Mondolfo Marotta (0-2, 2-3)

Vigor Castelfidardo – Moie Vallesina (3-1, 2-2)

Casette Verdini – Potenza Picena (1-2, 1-1)

Cluentina – Civitanovese (1-2, 1-2)

Monterubbianese - Monturano Campiglione (0-2, 0-0)

Monticelli - Atletico Centobuchi (2-1, 1-3)

QUARTI DI FINALE:

Cagliese – Gabicce Gradara

Atletico MondolfoMarotta – Vigor Castelfidardo

Potenza Picena – Civitanovese

Monturano Campiglione – Atletico Centobuchi