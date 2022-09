Coppa Promozione: nell'andata dei sedicesimi domina il fattore campo

I sedicesimi di finale della Coppa Promozione fanno valere, nel match di andata, il fattore campo. Nei derby “provinciali” che vedono protagoniste le formazioni inserite nel Girone A, si impongono le squadre che hanno disputato gara 1 tra le mura amiche: tre successi di misura, con la Vigor Castelfidardo che si impone nell’attesa sfida contro i Portuali, il Moie che supera la Biagio Nazzaro e l’Ilario Lorenzini che piega l’Olimpia Marzocca.

Buon calcio al “Gabbanelli” tra la Vigor ed i “Dockers”, che terminano il primo tempo sotto di una rete per effetto dell’1-0 realizzato da Terrè, ma recuperano nella seconda metà di gara pareggiando i conti con capitan Savini. A decidere la sfida la rete di Altobello, entrato nella ripresa, nei minuti di recupero. Sorride anche il Moie, che a metà del secondo tempo trova con Berardi il gol che sancisce l’1-0 conclusivo, finalizzato dal nuovo attaccante rossoblù al termine di un’azione corale. Dopo la rete arriva il rosso per Giovagnoli (punito per un intervento duro su Rossetti) ma anche il miracolo di Anconetani che nega alla Biagio Nazzaro il gol del pareggio.

Arriva invece nel primo tempo la rete che permette al Barbara di superare l’Olimpia Marzocca: il "man of the match" è Nacciarriti, che sfrutta adeguatamente al 33’ la discesa di Gregorini e mette nel sacco il pallone che decide la gara. Va decisamente meno bene alla Passatempese, che a Potenza Picena viene sconfitta 3-1: sugli scudi Abbrunzo, che dopo l’1-0 di Zuchi al 12’ timbra la doppietta siglando il 2-0 a fine primo tempo ed il tris all’inizio della ripresa. Di Ferreyra, al 58’, la rete della bandiera per i gialloblù.

Questo il quadri completo dei risultati:



a) K Sport Montecchio - Urbania (domenica 4 settembre – ore 16,30)

b) Fermignanese - Cagliese 1-1

c) Gabicce Gradara – Valfoglia (domenica 4 settembre – ore 16,30)

d) Sant’Orso - Villa San Martino 2-0

e) Atl. Mondolfo Marotta – San Costanzo 6-0

f) Ilario Lorenzini Barbara – Olimpia Marzocca 1-0

g) Moie Vallesina – Biagio Nazzaro 1-0

h) Vigor Castelfidardo – Portuali Ancona 2-1

i) Potenza Picena – Passatempese 3-1

l) Casette Verdini – Aurora Treia 3-0

m) Trodica – Civitanovese 1-1

n) Corridonia – Matelica 0-0

o) Monturano – Palmense 2-0

p) Monterubbianese – Futura 96 1-0

q) Atletico Centobuchi – Grottammare 2-3

r) Castel di Lama – Monticelli 0-3