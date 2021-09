Coppa Italia, l’Ancona cerca l’impresa nella tana dell’Avellino: in avanti c’è Moretti

Al Partenio (start ore 17) i dorici scenderanno in campo per il secondo turno eliminatorio di Coppa. Ad attenderli gli irpini considerati una corazzata per la categoria. In avanti riecco Moretti, squalificato a Grosseto

Con il campionato per un attimo in soffitta, in attesa di Ancona Matelica – Pontedera di domenica alle 17.30 (con la riapertura della curva nord al Del Conero), le attenzioni odierne sono rivolte sul secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Oggi i dorici di Gianluca Colavitto andranno a far visita al Partenio all’Avellino, calcio d’inizio ore 17, con la speranza di timbrare un’impresa che vorrebbe dire ottavi di finale con la vincente tra Viterbese e Turris. Gli irpini, considerati un’autentica corazzata per la categoria, sono reduci da tre pareggi e in aperta contestazione con la tifoseria. Nell’undici titolare dorico, dove ci saranno diverse novità rispetto alle ultime uscite in campionato, spazio in avanti al ritorno di Moretti dopo la squalifica di Grosseto.

«Come al solito sarà una gara difficilissima. Incontriamo una vera e propria corazzata del girone C – ha commentato mister Colavitto dopo la rifinitura – che in questo primo scorcio di campionato non sta carburando come vorrebbe. La nostra intenzione è quella di dare minuti nelle gambe a quei ragazzi che finora hanno giocato poco, ma che sono convinto in campo daranno il massimo. Ci misureremo contro una buonissima squadra che in ogni reparto ha doppi giocatori di pari livello ed elementi assolutamente validi per la categoria, allenata da un mister che ha vinto tanti campionati. Vedremo domani che cosa dirà il campo».

In termini di regolamento, in caso di pareggio nei novanta minuti si procederà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (4-3-3): 1 Pane; 2 Rizzo, 16 Bove, 5 Sbraga, 33 Mignanelli; 20 Carriero, 4 Aloi (Cap.), 8 Mastalli; 9 Gagliano, 11 Plescia, 18 Messina All. Braglia A disp: 22 Forte, 23 Ciancio, 13 Dossena, 21 Matera, 28 Silvestri, 3 Tito, 10 De Francesco, 27 D’Angelo, 7 Kanoutè, 19 Maniero, 14 Di Gaudio

ANCONA MATELICA (4-3-3): 12 Vitali; 33 Noce, 25 Masetti, 5 Bianconi, 3 Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi, 8 Delcarro; 9 Rolfini, 17 Moretti (Cap.), 10 Sereni All. Colavitto A disp: 22 Avella, 1 Canullo, 6 Iotti, 16 Farabegoli, 27 Papa, 23 D’Eramo, 28 Maurizii, 21 Del Sole, 26 Ruani, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 14 Tofanari, 18 Faggioli

Stadio: Partenio

Orario: 17.00

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Saia di Palermo