Coppa Eccellenza: Marina boom, 2-2 tra Fabriano Cerreto e Jesina

Tra le gare di andata degli ottavi di Coppa Eccellenza, spicca in particolar modo il successo per 2-0 del Marina sul Fossombrone, detentore del titolo. Prestazione di spessore quella offerta dalla formazione allenata da Igor Giorgini, che nonostante alcune defezioni prende con decisione in mano il pallino del gioco andando vicino all’1-0 con Gabrielli, che trova sulla sua strada un bravissimo Marcantognini. Il risultato cambia al 37’ con la rete di Rossetti su imbeccata di Pierandrei. Gli ospiti chiudono la prima frazione in attacco, ma dopo il riposo vengono nuovamente trafitti dal Marina: il gol del definitivo 2-0 porta la firma di Maiorano, che realizza il penalty decretato per un fallo di mano in area di rigore.

Resta invece aperto il discorso qualificazione tra Fabriano Cerreto e Jesina, che pareggiano 2-2 e si danno appuntamento a mercoledì 21 per il ritorno del “Carotti”. Ritmi elevati ed emozioni che all’Aghetoni si sono condensate nella prima metà di gara: al 3’ passano subito gli ospiti, grazie a Giovannini che raccoglie l’invito di Monachesi e dai sedici metri fulmina Santini. Immediata la reazione dei padroni di casa, che al quarto d’ora rimettono in equilibrio la sfida grazie alla rete di Montagnoli, e sfiorano al 20’ il 2-1 con Mengali a cui Minerva risponde impeccabilmente. La Jesina torna a farsi viva al 33’ con Iori che al 41’ si vede respingere il suo colpo di testa dal palo. E’ il preludio allo scoppiettante finale di tempo: un giro di lancette più tardi Crescentini finalizza un contropiede e porta il Fabriano Cerreto sul 2-1, ma poco prima del duplice fischio Jachetta dalla distanza timbra il 2-2, risultato che non cambierà fino al termine della gara.