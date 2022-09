Coppa Eccellenza, il programma degli incontri di ritorno degli ottavi di finale

Il campionato di Eccellenza chiude la parentesi relativa agli ottavi di finale della coppa di categoria, con lo svolgimento dei match di ritorno valevoli per gli ottavi di finale del tabellone. Al termine del doppio confronto, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. In caso di parità di punteggio e di reti al termine dei due incontri verrà attribuito valore doppio ai gol segnati in trasferta, mentre persistendo parità di punteggio e di reti si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalle vigenti norme federali. La competizione proseguirà con la disputa dei quarti di finale, con la medesima formula - incontri di andata e ritorno - e le partite già inserite in calendario il 5 ed il 19 di ottobre. Semifinali in programma il primo ed il terzo mercoledì di novembre, finale il 22 dicembre con sede ancora da stabilire.

Questo il calendario completo degli incontri di ritorno degli ottavi di finale, tutti in programma mercoledì 21 settembre:

ore 15,30: Castelfidardo – Osimana (andata 2-1)

ore 15,30: Atl. Calcio Porto S.Elpidio – Sangiustese (andata 2-1)

ore 17: Atletico Ascoli - Atletico Azzurra Colli (andata 0-2)

ore 18: Valdichienti Ponte – Chiesanuova (andata 2-3)

ore 19,30: Forsempronese – Marina (andata 0-2)

ore 20: Jesina - Fabriano Cerreto (andata 2-2)

ore 20,30: Urbino - Atletico Gallo (andata 2-0)

ore 20,30: Maceratese- Montefano (andata 0-2)