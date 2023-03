Consiglio Direttivo di Lega Pro, eletta Roberta Nocelli

Il Direttore generale e Amministratore delegato dell’Ancona Roberta Nocelli, è il sesto consigliere di Lega Pro eletto oggi nel corso dell’Assemblea ordinaria e straordinaria elettiva, che si è svolta a Firenze nella sede di via Jacopo da Diacceto. L’Assemblea, presieduta dal nuovo presidente Matteo Marani, ha visto la partecipazione del vice presidente vicario Gianfranco Zola, del vice presidente Giovanni Spezzaferri e dei consiglieri Alessandra Bianchi (Padova), Andrea Langella (Juve Stabia), Antonio Magrì (Virtus Francavilla), Carmelo Salerno (Reggiana) e Patrizia Testa (Pro Patria). Presenti i consiglieri federali Marino e Pasini (per delega) ed i rappresentanti dei club. Terminati i lavori assembleari, il Consiglio Direttivo di Lega Pro si è riunito ed ha provveduto alla nomina del nuovo Comitato Esecutivo, che risulta composto dal presidente Marani, dal vice presidente vicario Zola e dai consiglieri Bianchi, Magrì e Salerno.

Nell’Assemblea elettiva dello scorso 9 febbraio erano stato eletti 5 dei 6 Consiglieri previsti. Per l’ultimo posto finirono in parità l’a.d. del club dorico e il presidente dell’Albinoleffe Gianfranco Andreoletti. Da qui la necessità di ricorrere ad una nuova votazione rinviata ad oggi per motivi di tempo. La nomina di Roberta Nocelli costituisce un importante riconoscimento personale per il dirigente della società biancororssa, ma anche per il sodalizio anconetano a premiarne il lavoro svolto a 360 gradi.