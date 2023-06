Colle 2006, il nuovo allenatore è Cristiano Cristiani

Sarà la Seconda Categoria il prossimo palcoscenico del Colle 2006. Nessuna richiesta di ripescaggio, dopo la sfortunata retrocessione che ha messo la parola fine alla stagione, «perché preferiamo ripartire dando fiducia ad un gruppo giovane – dice il presidente Claudio Conti – che possa maturare in un campionato magari meno competitivo, ma che comunque permetta ai ragazzi di crescere gradualmente. Pur con l’ambizione di essere protagonista e fare bene». Da qui, la scelta di affidarsi come guida tecnica ad un allenatore esperto, come quel Cristiano Cristiani che ha pilotato negli ultimi anni il Palombina Vecchia. «E’ una figura conosciuta qui a Collemarino – prosegue Conti – e la piazza è contenta che sia lui a prendere in mano il nostro progetto, vista anche la sua bravura nel lavorare con gruppi giovani. Personalmente, avendo visto giocare il Palombina anche in amichevole contro di noi, mi è piaciuta molto l’impronta che ha saputo dare alla squadra, per cui ci è sembrato naturale offrire a lui l’incarico, tenendo anche conto che è di qui».

Il pensiero va anche ad una retrocessione maturata in una Prima Categoria complessa, epilogo di un torneo in cui la mancanza di esperienza ha giocato un ruolo importante. «E’ stato un campionato difficile perché pieno di formazioni molto ben attrezzate – conferma Conti – ed alla fine abbiamo pagato proprio il fatto di non essere abituati a reagire nei momenti difficili, sia nel corso della partita che nell’arco dell’intera stagione. Questo non modificherà il modo di allestire la squadra: sarà ancora costruita puntando sui giovani, ma a cui ci piacerebbe affiancare qualche elemento che faccia anche da guida, da chioccia. Ora stiamo lavorando in questa direzione, e contiamo di completare la rosa nelle prossime settimane. Poi, dopo Ferragosto, daremo il via alla preparazione».