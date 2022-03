Colavitto senza voce, parla Noviello: «Gara non facile, bravi i ragazzi»

ANCONA- Al termine di Ancona-Carrarese, terminata 2-0, il viceallenatore biancorosso Marco Noviello (Gianluca Colavitto non si è presentato ai microfoni in quanto senza voce come comunicato dall’ufficio stampa) ha così parlato nella sala stampa “Sergio Roscani” del Del Conero commentando la gara: «Sapevamo di affrontare una gara difficile perché davanti avevamo una squadra che sa come mettere in difficoltà l’avversario. Essere fortunati, in alcune circostanze, fa parte del gioco ed è una componente che non possiamo ignorare. Sarebbe ingiusto parlare solamente delle traverse colpite dalla Carrarese perché i ragazzi hanno fatto una buonissima prestazione. A Modena? Proveremo a regalarci una soddisfazione».

Questo, invece, il pensiero del tecnico toscano Antonio Di Natale trasmesso dall’ufficio comunicazione della Carrarese: «Nella ripresa siamo stati più compatti guadagnando metri e cercando soluzioni diverse, trovando l'episodio che ci ha regalato la superiorità numerica per trentacinque minuti. Con Doumbia ed Energe abbiamo avuto occasioni enormi per riaprire i giochi che abbiamo sprecato».

Il prossimo impegno in calendario per i dorici sarà lunedì 28 marzo alle 21.00 al Braglia contro il Modena capolista. Rientrerà dalla squalifica Andrea Delcarro.