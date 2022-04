Ancona, Colavitto punta i playoff: «Avremo con noi una cornice di pubblico importante»

ANCONA- Inizia dal “Del Conero” il percorso play-off dell’Ancona Matelica che domani alle ore 18:00 scenderà in campo per affrontare nel primo turno della post season l’Olbia. Entrambi i match di campionato contro la squadra di mister Canzi hanno visto i biancorossi imporsi con il risultato di 2-1:

«Penso che sarà una bella partita davanti a una cornice di pubblico importante – ha dichiarato mister Colavitto – i ragazzi sanno come ci siamo preparati a questo appuntamento. Sono sicuro che metteranno in campo tutto ciò che hanno per il passaggio del turno. Abbiamo solo l’1% di probabilità in più rispetto all’Olbia per il fatto di giocare in casa e avere due risultati su tre. Sono felice di aver recuperato tutti, ho visto i ragazzi con la giusta serenità e il giusto spirito per affrontare l’appuntamento di domani che per molti è una novità. Nessuno sguardo ai possibili accoppiamenti. Siamo concentrati solo ed esclusivamente sulla partita di domani – ha concluso Colavitto - veniamo da un campionato tosto, una cavalcata di trentotto partite intense, inframezzate dal Covid e impegni ravvicinati. Un percorso duro ma pieno di soddisfazioni. Domani inizierà un’altra avventura. Sarà una partita secca e vedremo cosa dirà il campo».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Papa, Pecci, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.