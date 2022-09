Ancona, Colavitto soddisfatto: «Bene con il Fiorenzuola ma la testa è già al Gubbio»

ANCONA- Si gode la prima vittoria stagionale il tecnico dell’Ancona Gianluca Colavitto. Con il 2-0 (reti di Paolucci e Martina, entrambe nella prima frazione) rifilato al Fiorenzuola, la sua truppa sale a quota quattro punti in classifica ed evidenzia una netta crescita rispetto alla precedente uscita in trasferta con il Pontedera dove, dopo lo 0-2 della prima frazione, si fece raggiungere in rimonta nel secondo tempo:

«Abbiamo approcciato la gara da squadra dominante e tutto ci è riuscito bene. Questo atteggiamento deve diventare una nostra costante. Non era facile superare il Fiorenzuola ma siamo stati continui per tutto l'arco della gara. Anche nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni, vedi il palo di Moretti. Questa vittoria è importante ma va resettata subito. Ci aspettano sfide durissime, a partire domenica prossima con il Gubbio. Siamo un gruppo nuovo, bisogna cercare di diventare squadra al più presto. Indubbiamente vincere aiuta anche in questo. Sono fiducioso perché vedo i miei giocatori lavorare con molta applicazione in allenamento. Mi sembra che l'Ancona sia in crescita, ma non possiamo minimamente rilassarci».

Domenica 18 settembre, ore 14.30 al Del Conero, arriverà il Gubbio di Piero Braglia reduce dal 2-0 rifilato all’Alessandria. Ieri, intanto, si è chiusa anche la campagna abbonamenti facendo registrare quota 1130.