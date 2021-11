Città di Falconara, pronto ritorno in vetta con la cinquina al Bisceglie

Cinque gol per tornare in vetta alla classifica e regalare spettacolo al pubblico nella prima diretta Sky della storia del calcio a 5 femminile. È un Città di Falconara in palla che si rialza subito dopo lo stop dello scorso turno quello che è tornato a vincere oggi contro un Bisceglie che non si è arreso fino all’ultimo. «È la risposta che mi aspettavo dalla squadra», dirà mister Neri alla fine del match. Parte bene il Falconara che al 1’30’ si rende già pericoloso con Marta, tiro al volo con Oselame che si rifugia in corner. È proprio la spagnola a sboccare: al 6’ Luciani recupera palla in attacco e serve la numero 7 che non perdona. Il capitano è ancora protagonista: al 12’30” serve un assist a Pereira, palla di poco a lato, e poi sfiora il raddoppio al 14’ con una puntata sul secondo palo. Ancora Falconara. Al 17’30 Marta cerca l’angolino, Oselame devia. Nel finale le Citizens rischiano un po’. Al 19’ Aline viene pescata al centro dell’area tu per tu con Dibiase che mura, Taty in mischia la risolve in qualche modo.

Nella ripresa si riparte al piccolo trotto. Al 7’30 Giuliano impegna severamente Dibiase. All’8’ Elpidio testa i riflessi del portiere delle falchette su punizione. Il raddoppio è una perla di Fifò all’8’30’’: lancio di Taty dalle retrovie, velo di Pereira che mette fuori causa la difesa pugliese e fiondata della portoghese da posizione angolata. Sempre Fifò pochi secondi dopo, su punizione, serve una palla d’oro per le qualità rapaci di Marta in area: 3-0. All’11’ il Bisceglie prova il portiere di movimento e accorcia subito con Elpidio. La manovra delle pugliesi è tutta a trazione anteriore mentre i minuti scorrono. Nel finale, tuttavia, si rinnova la premiata ditta Fifò-Marta. Altro assist della portoghese e altra rete (tripletta) della spagnola. Da un'azione fotocopia, detta Janice Silva, conclude Pereira, arriva il 5-1. Il palo poco dopo della stessa Janice Silva chiudono una gara dominata. «Abbiamo lottato su ogni pallone contro e sono una squadra molto forte. È un premio al nostro lavoro di questa settimana» è il commento di Marta, MVP della gara, alla sirena. Con questa vittoria il Falconara arriva a 12 punti, in testa alla classifica insieme a Lazio e Granzette.