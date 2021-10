Città di Falconara, debutto e "cappotto": 9-0 al Padova

Non buona ma ottima la prima del Città di Falconara che in casa vince facile contro la neopromossa Padova, con magie che fanno innamorare il ritrovato pubblico del PalaBadiali. Gradinate e maglie senza sponsor, in occasione della prima di campionato, per lanciare al meglio la campagna “Libere di” che vede le Citizens impegnate in favore delle pari opportunità e contro la violenza sulle donne. La voce della giornalista Linda Cittadini che finisce di leggere il messaggio nel video di lancio dell’iniziativa è salutata dall’ovazione del pubblico nelle gradinate.

Gara subito in discesa per le padrone d casa. Pronti via e dopo 2 minuti e già 2-0. Nel primo gol Taty ci mette mezza firma ma la deviazione decisiva è di Garcia. Il raddoppio lo mette dentro Marta in diagonale. Luciani potrebbe allungare ma Sabatino salva a portiere battuto. Il Padova si fa vedere con Florentin che impegna Dibiase ma subisce tutta la salita in cattedra di Fifò. La portoghese fa il suo esordio e dopo nemmeno 20 secondi sigla la sua prima rete italiana con un tiro preciso che sorprende l’incolpevole Marcelli. La numero 9 si ripete al 10’ appostata sul secondo palo a finalizzare al meglio l’azione ubriacante di Janice Silva, perfezionata dall’assist di Isa Pereira e ancora, al 16’, spietata dopo azione di Marta e sponda di Dal’maz. Nella ripresa Marcelli si oppone al meglio a Dal’maz ma nulla può su Janice Silva al termine di un’azione insistita in area. Il Falconara dilaga con Dal’maz che sfonda in area per il 7-0 e poi serve a Taty un assist comodo per arrotondare ulteriormente. Nel finale Ferrara fa tremare la traversa col suo sinistro e a un minuto dal termine confeziona l’assist per il sigillo numero 9 a firma Janice Silva. Un risultato che fa mette in luce la potenza di fuoco della squadra di mister Neri e che fa sognare i tifosi in vista dei prossimi match.