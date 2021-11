Città di Falconara a Salsomaggiore contro Bisceglie, esordio in diretta su Sky Sport

Tutto pronto per Città di Falconara - Bisceglie, storica prima diretta Sky per il calcio a 5 femminile, in onda domani dalle 18.15 (visibile su Sky Sport Calcio, canale 202 del satellite e 473/483 del digitale terrestre). Le Citizens sono già a Salsomaggiore Terme e oggi pomeriggio effettueranno l’ultima sessione di allenamenti alla Sky Emilia Romagna Arena che domani ospiterà il match. Mister Neri non potrà disporre di Pato, squalificata dopo il rosso diretto rimediato contro Lazio, ed Erika Ferrara che nel corso della settimana si è infortunata in allenamento. Per la Pupilla una piccola frattura al piede sinistro con tempi di recupero ancora da valutare.

Nonostante le assenza c’è voglia di riprendersi dopo la battuta di arresto subita a Fiano Romano. «Dobbiamo riprenderci subito - ha detto in settimana la portoghese Janice Silva - il Bisceglie è una squadra molto ben organizzata che ci creerà qualche difficoltà, ma siamo pronti per un'altra battaglia». La classifica di Serie A vede entrambe le squadre appaiate a 9 punti dietro il Pescara capolista a 10. Una vittoria significherebbe, oltre al morale, anche restare in scia tra le prime della classe.

«Il Città di Falconara non ha certo bisogno di presentazioni – afferma il tecnico della compagine pugliese, Giuseppe Di Chiano – perché è una squadra composta da giocatrici esperte e di grande talento, abituate a giocare questo tipo di partite dove c’è particolare pressione. Noi di certo non ci andremo a snaturare, prepareremo la partita nel migliore dei modi giocando alla nostra maniera, poi sarà il campo come sempre il giudice sovrano. Sarà una partita dura, lo sappiamo bene, ma daremo tutto come stiamo facendo in questi prime partite, questo è sicuro».