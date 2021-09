La circolare della LND per lo svolgimento di gare con casi accertati di positività al Covid

Con l'inizio dei campionati regionali, previsto per questo week-end, il Comitato Regionale ha ufficialmente diramato le direttive legate a disciplinare lo svolgimento delle gare nei vari tornei, con riferimento alle potenziali problematiche legate alla positività al Covid-19 di uno o più componenti del gruppo squadra. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARS-CoV-2 la Società ha l’obbligo immediato di porre in quarantena i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena, e comunicando quindi al Comitato i nominativi in questione.

Le gare saranno regolarmente disputate qualora non risulti positivo al Covid-19 un numero di calciatori/calciatrici superiore a cinque. Nel caso in cui il numero sia superiore o che nei cinque componenti del gruppo vi siano più di un portiere o più tre “under” e cioè calciatori/calciatrici nati negli anni 2001, 2002, 2003 e successivi per Eccellenza e negli anni 2001, 2002 e successivi per la Promozione, spetterà alla società fare presente - entro e non oltre le 24 ore precedenti – tale situazione la situazione al Comitato che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici interessati/e, il numero degli stessi/e contenuto nell’elenco depositato superi il numero di sei la società potrà procedere alla richiesta del rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a sei ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Marche da meno di 10 giorni.