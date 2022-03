Ciclone Filottranese: tripletta di Andreucci e Osimana al tappeto

Capolavoro Filottranese. La formazione biancorossa coglie la terza vittoria casalinga consecutiva piegando l’Osimana, che incappa nella seconda sconfitta in campionato, la prima peraltro in trasferta. Nel 4-2 conclusivo il “man of the match” è Andreucci, autore di una tripletta importantissima: è lui insieme a Carnevali a trascinare i suoi a questa che si può definire una piccola impresa, ovvero battere la capolista al termine di una partita spettacolare.

Partono forte i locali al 4' con Boccolini che scalda le mani a Belli. Anche l'Osimana si fa vedere dalle parti di Palmieri, autore di una gran parata su tiro a botta sicura di Madonna all’11'. Buona la prova dei ragazzi di mister Giuliodori, che tengono bene il campo con pressing alto e si rendono ancora pericolosi al 23' con Strappini, tiro forte deviato in angolo dell'estremo difensore ospite. Col passare dei minuti l'Osimana prende campo e al 40' passa in vantaggio su un colpo di testa di Alessandroni che batte l'incolpevole Palmieri da dentro l'area piccola. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e dopo appena due minuti Andreucci trova il pareggio, con un bel colpo di testa su una punizione ben calciata da Strappini. Si va al riposo dunque col punteggio di 1-1.

Inizio di secondo tempo a tinte giallorosse con Madonna protagonista, prima su un colpo di testa deviato in angolo da Palmieri, poi sull'angolo seguente quando di tacco riesce ad anticipare tutti e segnare per l'1-2 ospite. Caparbia la reazione della Filottranese, che trova il pari grazie al sinistro di Carnevali che batte Belli al secondo tentativo. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa si procurano un rigore su fallo di Pasquini dentro l'area, massima punizione trasformata da Andreucci che al 61' manda i padroni di casa sul 3-2. L'Osimana sfiora il pareggio al 70' col neo entrato Montesano, sull'azione seguente bella discesa di Carnevali che mette in mezzo per Andreucci, stop a seguire e conclusione imparabile per Belli (4-2). L'Osimana cerca di reagire ma trova davanti una Filottranese arrembante e soprattutto organizzata nei reparti. Dopo due minuti di recupero arriva il triplice fischio di Barbatelli e la squadra di Giuliodori ottiene una vittoria tanto importante quanto meritata.

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – OSIMANA 4-2 (1-1 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnevali (65’ Giachè), Carboni, Severini, Rossini, A. Strappini (68’ Romanski), Corneli, Andreucci (85’ Staffolani), Boccolini (60’ Nitrati), Marconi. All. Giuliodori

OSIMANA: Belli, Andreucci (46’ Farotti), Montesi, Calvigioni, Labriola, Micucci, Proesmans, Bambozzi (46’ Buonaventura), Alessandroni, Madonna (68’ Montesano), Pasquini. All. Mobili

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Zela (AN)

RETI: 40’ Alessandroni, 42’ Andreucci, 51’ Madonna, 58’ Carnevali, 61 e 71’ Andreucci