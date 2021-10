Il Castelfidardo cala il tris di vittorie: Chieti espugnata all'inglese

Tris del Castelfidardo che espugna il campo del Chieti per 2-0 ed inanella il terzo successo consecutivo. Grande prestazione corale dei ragazzi di mister Manolo Manoni, che riescono ad imporsi su una squadra ostica e ad allungare così la striscia positiva di risultati in questo avvio di campionato, mostrando ancora una volta una grande compattezza e solidità in mezzo al campo.

Pronti via ed i fidardensi passano in vantaggio al 9’ grazie al penalty trasformato da Rizzi, procurato da Gega sgambettato in area di rigore da Fabrizi. l'1-0 galvanizza la compagine biancoverde che sfiora il raddoppio sempre con Rizzi al 16’, ma è il palo a dirgli di no. I locali cercano di riorganizzarsi dopo l’avvio shock ma la reazione dei neroverdi è abbastanza sterile con la difesa del Castelfidardo ben organizzata, che concede poche occasioni. Si va al riposo lungo sull’1-0 per i fisarmonicisti.

Nella ripresa il Chieti parte forte cercando il pareggio ma ancora una volta la retroguardia biancoverde si difende con ordine, con Demalija poco impegnato. Anzi sono proprio i fidardensi a sfiorare il raddoppio al 77’ con Cardinali che non riesce a trovare il gol da due passi. L’attaccante del Castelfidardo si fa perdonare quasi allo scadere quando sigla il 2-0 che chiude i giochi e consegna il terzo successo consecutivo ai marchigiani. Che in virtù di questo successo proseguono nella loro scalata nella graduatoria del Girone F della Serie D, che ora vede la formazione di mister Manoni al quinto posto a dodici lunghezze, appaiata al Trastevere ed addirittura a tre punti dalla vetta. Prossimo impegno per i biancoverdi tra le mura amiche, contro la Matese.

Il Tabellino:

CHIETI – CASTELFIDARDO 0-2 (0-1 p.t.)

CHIETI: Forti Chiacchia, Aquilanti, Bassini, Di Mino (86’ Del Greco), Verna (75’ Baldeh), Mele, Mariani (62’ Pietrantonio), Siragusa (62’ Puglielli), Akammadu, Fabrizi. All. Lucarelli

CASTELFIDARDO: Demalija, Daniello (62’ Fermani), Baraboglia, Gega, Morganti, Marcelli (62’ Hoxha), Bracciatelli, Palladini, Cardinali, Rizzi, Braconi (51’ Cvetkovs). All. Manoni

ARBITRO: Lascaro (MT)

ASSISTENTI: Cantatore (Molfetta), De Palma (Molfetta)

RETI: 9’ Rizzi su rig., 90’ Cardinali