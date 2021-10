Chieti-Castelfidardo 0-2, il commento di mister Manoni e Mattia Cardinali

Bella e vincente, orgoglio del suo tecnico. E’ un Castelfidardo dal sorriso smagliante quello che si congeda da Chieti con il terzo sigillo consecutivo, che conferma la bontà del lavoro sin qui svolto da rosa e staff e soprattutto permette di osservare con crescente interesse una graduatoria che ora vede i biancoverdi nei piani nobili. Senza dimenticare la qualità delle formazioni che finora hanno incrociato i fidardensi, come rimarca l’allenatore Manolo Manoni.

«In effetti sono squadre costruite per disputare un torneo di vertice – conferma il mister - ma noi ci tenevamo a fare bene, a dimostrare di essere all’altezza, ed i ragazzi stanno crescendo giornata dopo giornata, mettendo il bene comune prima di quello individuale e questo mi rende particolarmente orgoglioso. Stiamo maturando dal punto di vista dell’atteggiamento, dei gol, dell’unità d’intenti ed i risultati si incominciano a vedere».

Manoni fa anche i complimenti al Chieti. «E’ la squadra che attualmente mi ha più impressionato – spiega – ed ha sicuramente ottenuto meno punti di quelli che invece merita. Abbiamo cercato di contenere i loro giocatori più importanti, ed i ragazzi lo hanno fatto con grande dedizione. Ci godiamo questo bel momento, che sappiamo quanto sia breve nel calcio perché ora comincerò già a pensare alla prossima partita, in casa contro la Matese».

L’autore della seconda rete del Castelfidardo, Mattia Cardinali, parla proprio della grande applicazione spesa in campo per “imbavagliare” i punti di riferimento del gioco degli abruzzesi. «Abbiamo fatto tutto quello che il mister ci aveva chiesto nel preparare questa partita, sfruttando in particolare le ripartenze e gli spazi che il Chieti ci ha concesso; siamo stati bravi ad andare al riposo in vantaggio per poi mettere al sicuro il risultato nella ripresa, ma nel corso della partita ci siamo costruiti più occasioni per raddoppiare. Ne ho avuto anch’io una, ma dopo l’errore non mi sono fatto prendere dallo sconforto, ed è arrivato il 2-0 che ci ha consentito di chiudere i conti».