Fabriano, segnali di ripresa: a Treia uno 0-0 che va stretto

In quello che, classifica alla mano, assumeva i contorni di uno spareggio salvezza tra due formazioni con impellente bisogno di muovere la graduatoria, Chiesanuova e Fabriano Cerreto – a secco di punti rispettivamente da tre e sei turni – tornano a fieno in cascina. Ma alla resa dei conti è uno 0-0 che premia i padroni di casa, visto che sono stati i “cartai” a farsi preferire sotto il profilo del gioco ed anche ad avere le occasioni da gol più nitide, che però non sono state adeguatamente sfruttate dalla squadra di mister Destro, al suo primo risultato utile dopo l’arrivo sulla panchina del Fabriano.

Si comincia con il primo squillo di marca ospite, al 12’: sventola di Magnanelli dal limite, bravo Zoldi in angolo. Al 16’ replica di Tittarelli che sfida in velocità Lispi, si libera e calcia fuori in diagonale. La frazione continuerà tra botta e risposta, piacevole nonostante il terreno sempre più scivoloso e impreziosita dalla qualità di un Magnanelli libero di svariare. Al 25’ Pasqui crea la superiorità numerica centralmente e apre per Mongiello in buona posizione, sinistro largo. Finale di frazione adrenalinico: al 39’ magia volante di Crescentini che smarca il 2004 Gubinelli in area, la punta chiude il triangolo e l’undici calcia a botta sicura da due passi, Monteneri è grandioso sulla linea a salvare i suoi. Tre minuti dopo sugli sviluppi di angolo, Morettini ruba palla, gli ospiti sono scopertissimi e Mongiello se ne va tutto solo verso la porta. Il fantasista però sciupa la clamorosa chance calciando debolmente su Santini.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, il Fabriano Cerreto prende possesso del gioco, mostrandosi maggiormente propositivo ma anche più brillante sotto il profilo atletico. Al 68’ Mulas è liberissimo sul secondo palo e manda alle stelle, mentre al minuto 82, su lancio lungo, e in sospetto offside, Magnanelli si gira e colpisce in diagonale, la sfera pian piano va verso la porta ed esce di un soffio. Con i suoi in difficoltà, Giacometti cerca forze fresche, debutta anche Cicconetti. Al 91’ ultimo brivido quando Gubinelli pennella dalla parte opposta per il 2003 Crescentini, Zoldi è battuto ma l’undici ospite grazia i locali calciando a lato.

Il Tabellino:

CHIESANUOVA-FABRIANO CERRETO 0-0

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari, Canavessio, Marengo (65’ De Cesare), Lapi, Monteneri, Pasqui (71’ Iommi), Morettini, Tittarelli, Mongiello (86’ Cicconetti), Farroni (65’ Giri, 80’ Salvucci). All. Giacometti

FABRIANO CERRETO: Santini, Stortini, Mulas, Carmenati. Lucarino, Lispi, Barilaro, Nunzi, Gubinelli, Magnanelli, Crescentini. All. Destro

ARBITRO: Petrone (AN)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Sorrentino (San Benedetto del Tronto)