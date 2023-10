Il Castelfidardo sbatte sulla traversa, contro il Chiesanuova arriva il primo k.o. in campionato

Il Castelfidardo incappa in un passo falso “bugiardo” contro il Chiesanuova. I fidardensi tornano dal fortino rivale del “Villa San Filippo” facendo segnare la prima sconfitta stagionale dopo l’imbattibilità durata cinque giornate. Prestazione sottotono e prevalentemente difensiva per i padroni di casa, che però riescono a passare in vantaggio con un goal di Pasqui al 21’ nonostante il coraggio e l’inventiva di un Castelfidardo che ha sempre tenuto ben salde le redini della partita.

Il primo squillo di tromba al 18’ è di marca biancoverde: Nanapere corre sulla destra ed innesca Enrico Nacciarriti che conclude all’esterno della rete. C’è invece una disattenzione difensiva dei fidardensi dietro la rete del Chiesanuova, segnata da Pasqui al 21’ con un tiro dalla distanza. Ancora Castelfidardo al 35’ su palla ferma: Fabbri calcia una punizione dritta in porta ma centra in pieno la traversa, con la palla che rimbalza ma resta in gioco e viene ribattuta da Piazze il quale però si scontra con un difensore e l’azione muore. Gli ospiti non si disperano e ci riprovano al 41’: sempre Enrico Nacciarriti trova l’intesa con Braconi che dribbla il portiere ma nella conclusione sbaglia la mira e fa terminare il pallone sul fondo.

Passano dieci minuti dalla ripresa ed i fidardensi giocano un’altra palla buona il colpo di testa di Miotto che finisce però sulla traversa. Ancora dieci minuti ed al 65’ Enrico Nacciarriti riceve un cross dalla destra e tira dal limite dell’area: conclusione ben calibrata ma che non trova lo specchio di porta. Ultimo squillo al 70’ con Fabbri che si invola e chiama all’intervento Fatone il quale risponde presente. Triplice fischio e sconfitta immeritata per i fidardensi, che pagano a caro prezzo una disattenzione sfociata nell’unico tiro in porta effettuato dai padroni di casa.

Il Tabellino:

CHIESANUOVA- CASTELFIDARDO 1-0 (1-0 p.t.)

CHIESANUOVA: Fatone, Corvaro, Iommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, A. Pasqui (78’ Dutto), Crescenzi (62’ Bonifazi), Sbarbati, Mongiello (85’ Trabelsi), Morettini (72’ Rapaccini). All. Mobili

CASTELFIDARDO: Elisei, Fossi (60’ Pedini), Fabbri, L. Nacciarriti (52’ Cannoni), Imbriola, Rotondo, Piazze (78’ Kurti), Miotto, Nanapere, E. Nacciarriti (85’ Camara), Braconi. All. Giuliodori

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Morganti (AP)

RETE: 21’ A. Pasqui