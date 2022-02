Il Cesena è solido e colpisce: per l’Ancona arriva un ko interno

Arriva una sconfitta per l’Ancona che, nell’infrasettimanale del girone B, cede tra le mura amiche al Cesena con il risultato di 0-2. La sfida si è giocata in un Del Conero vestito di un bell’abito, nonostante le restrizioni che impongono il 50% della capienza, soprattutto per quel che concerne la curva nord calorosa e colorata piena nelle 1500 unità consentite

I romagnoli di William Viali, che non vincevano fuori casa dal 23 ottobre scorso (0-4 a Teramo), hanno impostato una partita di grande solidità e attenzione. Decisive la reti nella prima frazione di Ciofi, bravo a sfruttare la momentanea assenza di Masetti al centro della difesa (fuori per cure mediche), e nella ripresa di Candela, tra i migliori dei suoi, e Pierini (gioiello all’incrocio dei pali). Per l’Ancona saranno da verificare le condizioni dello stesso Masetti, sostituito da Bianconi all’ottavo della ripresa.

Non c’è tempo da perdere in casa dorica. La squadra tornerà subito al lavoro per preparare nel miglior modo possibile la sfida di domenica (17.30) nella tana del Montevarchi. Tour de force appena iniziato visto che mercoledì 23 febbraio (17.30) i biancorossi torneranno al Del Conero per ospitare il Grosseto. Sempre tra le mura amiche, il 27 febbraio (14.30), arriverà la Reggiana grandi firme.

ANCONA MATELICA-CESENA 0-3

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti (8st Bianconi), Di Renzo; Iannoni (18st D’Eramo), Gasperi, Delcarro; Rolfini (18st Del Sole), Moretti (39st Palesi), Sereni (18st Faggioli) All. Colavitto

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Pogliano, Ciofi, Calderoni; Steffe, Brambilla (27st Rigoni), Ardizzone (20st Missiroli); Pierini, Caturano (20st Ilari), Bortolussi All. Viali

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Reti: 31’ Ciofi, 2st Candela, 30st Pierini

Note: ammoniti Pogliano, Gasperi, angoli 7-2, recuperi 2’+3', spettatori 2387 per un incasso di euro 22382,54