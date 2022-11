Mister Colavitto dopo il blitz a Cesena: «Vittoria dedicata ai tifosi»

La settima vittoria stagionale dell’Ancona arriva a Cesena, sul campo della formazione più in forma del campionato e davanti ad una cornice di pubblico che poco ha a che spartire con la terza serie nazionale. Un segnale importante, quello inviato al torneo dai dorici, che oltre a mantenere inviolata la porta sono riusciti a raccogliere probabilmente più di quanto seminato in terra romagnola, ma di certo pareggiando in parte il conto in sospeso dopo l’epilogo molto meno fortunato scaturito dalla trasferta con la Reggiana ed anche dal match di Chiavari contro l’Entella.

«L’applauso va ai ragazzi – ha detto mister Colavitto - che hanno interpretato bene le fasi della partita. Il campionato non finisce a Cesena, è lungo ed equilibrato. Bisogna rimettersi a lavorare e pensare già a sabato (al “Del Conero” sabato pomeriggio si presenterà la Torres ndr). Ci sono stati due o tre episodi del Cesena, bravo Filippo a controllare. Ancona fortunata? Nel calcio non esiste né la fortuna, né la sfortuna. I tre punti ci alzano la stima. Il modulo? Ho utilizzato il 3-4-3, ma sono numeri. Ho avuto tante motivazioni, dovremmo fare un’analisi tattica lunghissima. Volevo coprire meglio l’ampiezza del campo e dare una vita più semplice a Barnabà, un ragazzino che ha dato l’assist vincente per Spagnoli. Mezzoni, se ci fosse stato, mi avrebbe dato un’altra soluzione. Gatto non è stato bene e ho preferito dargli spazio nella ripresa. Ci tenevamo, abbiamo voluto fare un regalo ai nostri tifosi».

«Abbiamo giocato alla pari dell’avversario – ha detto Mario Prezioso, uno dei protagonisti della vittoria della squadra dorica a Cesena – ma in generale è stato bellissimo: tifosi spettacolari, atmosfera che ci ha dato una spinta e una carica in più. Con Reggiana ed Entella avevamo raccolto pochissimo, oggi la ruota ha girato a nostro favore. Vittoria di spessore, importante per noi, anche perché se continuiamo i tifosi avranno più voglia di venire allo stadio. Stare lassù è bello per tutti: siamo sulla strada giusta, ora non bisogna mollare».