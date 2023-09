Cesena-Ancona, Spagnoli pronto a voltare pagina: «Questo passo falso ci serva da lezione»

Se da una parte la scena muta dell’Orogel Stadium contro il Cesena non dovrà lasciare traccia a partire dal prossimo impegno, contro la Juventus Under 23, la ferita per lo 0-4 incassato in Romagna brucia. Per le dimensioni del k.o. ma anche per l’atteggiamento dei dorici dopo la rete del raddoppio dei padroni di casa, sembrato remissivo e causato da un mix tra scoramento e paura. Chi ha fretta di voltare pagina è Alberto Spagnoli: la battuta d’arresto dovrà sicuramente essere messa in archivio, ma non dimenticata. Dovrà infatti essere presa come lezione per evitare di incorrere negli stessi errori e proseguire così nel percorso di maturazione che il gruppo sta portando avanti.

«C’è tanta rabbia e delusione – commenta il bomber biancorosso – per una prestazione da parte nostra che non c’è stata. Nel primo tempo abbiamo anche giocato, tenuto il campo e creato delle potenziali opportunità. Potevamo anche passare in vantaggio, poi è arrivato il gol del Cesena. Nella ripresa ci siamo disgregati e perso lucidità, sono subentrate ansia e timore. E’ una brutta sconfitta che per noi deve essere di insegnamento per crescere e capire, e servire per maturare. Il Cesena è una formazione forte, esperta e che bada al sodo. Non ci hanno pressato in maniera incredibile nel primo tempo e ci hanno lasciato giocare in attesa di un nostro errore, ma non dobbiamo scoraggiarci. E’ solamente la quarta partita e dobbiamo fare gruppo ed essere ancora più squadra. La delusione è tanta, i tifosi hanno cantato sempre e non meritavano una sconfitta così. Non dobbiamo però farci prendere da pensieri negativi – conclude Spagnoli – ma essere lucidi e riposare per recuperare le energie fisiche e mentali, in modo da ritornare in campo e preparare bene la prossima partita per ripagare il calore e l’affetto dei nostri tifosi».