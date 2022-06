Centro sportivo, primo atto: l’Ancona deposita la manifestazione d’interesse

ANCONA- L’Ancona accelera i tempi e, dopo l’incontro di ieri in Comune, compie il primo atto formale per la realizzazione del nuovo centro sportivo depositando la manifestazione d’interesse. L’ufficialità è stata data dal club dorico attraverso un comunicato:

«Altro tassello in vista della possibile realizzazione del centro sportivo dell’Ancona a Passo Varano. Dopo l’incontro di venerdì mattina a Palazzo del Popolo con tutti i vertici comunali, il club biancorosso ha deciso di inoltrare all’amministrazione comunale la lettera di manifestazione d’interesse per l’acquisto dei terreni. E’ iniziato, di fatto, l’iter amministrativo per costruire l’impianto nella zona di Passo Varano non distante lo Stadio Del Conero. L’obiettivo è quello di realizzare all’interno dell’area quattro campi da calcio, di cui due per l’allenamento della prima squadra e due campi destinati ai ragazzi ed alle squadre giovanili, tutti i necessari servizi connessi all’uso dei campi, compresi spogliatoi e tribune, spazi per la preparazione atletica al coperto, alloggi per gli atleti, mensa refettorio, sala convegni e conferenze, sala stampa, spazi per la fisioterapia ed anche un albergo a completamento di quanto la cittadella sportiva potrà offrire. E’ un progetto molto reale, un qualcosa che sta tanto a cuore a Tony Tiong e a tutta la società. Siamo qui per dare il massimo».