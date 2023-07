Sarà Centro Software il nuovo main sponsor dell’Ancona. Nei giorni scorsi è stato sancita la partnership tra il club biancorosso e l’azienda bolognese, che sviluppa software per le imprese. Oltre all’headquarter situato nel capoluogo emiliano, il gruppo vanta sedi operative e centri di eccellenza distribuiti in diversi punti nevralgici del territorio nazionale (Milano, Trento, Mantova, Padova, Ancona, Roma, Napoli) e più di 150 consulenti applicativi, coordinati direttamente dalla sede centrale, per garantire ad oltre 3000 aziende clienti consulenza e supporto costanti nel miglioramento del controllo e dell’efficienza dei processi aziendali.

«Abbiamo fortemente voluto la sponsorship della squadra dell’Ancona nel prossimo campionato di calcio 2023-2024 – ha dichiarato Francesca Govoni, Marketing Operations Manager di Centro Software – in quanto riteniamo questa iniziativa un tassello fondamentale nella nostra strategia di sviluppo del brand sul territorio marchigiano, perché fin da subito abbiamo condiviso con la società biancorossa l’ambizioso progetto nel medio-lungo periodo di investire e crescere sempre più nei nostri rispettivi ambiti di competenze. Inoltre, alla base dello sport più popolare e amato del nostro Paese, vi è un valore di cui siamo main sponsor da sempre, il gioco di squadra. In azienda lo promuoviamo attraverso principi e comportamenti etici che mirano alla massima collaborazione, al rispetto reciproco, alla responsabilità e alla formazione dei giovani talenti che rappresentano il nostro futuro: proprio come avviene in un club calcistico».

«Centro Software è una realtà consolidata – ha commentato Roberta Nocelli, amministratore delegato del sodalizio dorico – con il quartier generale a Bologna e diverse filiali in Italia, tra queste Ancona. Siamo onorati di poter contare sul loro supporto perché questo significa legarci a un brand serio in modo importante, e questa iniziativa ci inorgoglisce. Saranno i nostri main sponsor e saranno presenti nelle nostre maglie ufficiali da gara, che verranno presentate nei primi giorni di agosto. Li ringrazio a nome mio e del Presidente per la fiducia, con la speranza che il nostro rapporto diventi sempre più importante nel tempo».