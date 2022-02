Castelfidardo, contro il Castelnuovo servono cinismo e punti

Il Castelfidardo nella tana del Castelnuovo Vomano. I biancoverdi cercano punti importanti in chiave salvezza contro una formazione che insegue i fidardensi a sole tre lunghezze, ma con una partita da recuperare. La compagine abruzzese è reduce da tre sconfitte consecutive (contro Vastogirardi, Pineto e Vastese) e dopo un buon avvio di campionato ha rallentato il passo finendo invischiata nella lotta play-out. I fisarmonicisti hanno potuto lavorare con continuità con il neo mister Mangiapane e dopo i progressi visti contro il Fano di domenica scorsa, in cui è mancato solo il risultato, si cercano conferme sotto tutti i punti di vista contro comunque una squadra in cerca di punti.

«Partite come queste vanno affrontate con il piglio e la cattiveria agonistica giusta – dichiara Benedetto Mangiapane, tecnico della formazione fidardense – perché affrontiamo un avversario con qualità e che ha bisogno di punti. E’ la stessa situazione in cui peraltro ci troviamo noi, visto che c’è la necessità di muovere quanto prima la classifica e migliorarla. In settimana abbiamo cercato di lavorare sulla mentalità dei ragazzi, con l'intenzione soprattutto di eliminare quell’ansia che magari durante l'incontro non ti porta a fare scelte giuste, o a commettere leggerezze per la paura di sbagliare».

«Abbiamo preparato bene la partita in settimana – commenta Souleymane Camara, uno dei volti nuovi in casa biancoverde – ed ovviamente il nostro obiettivo deve essere quello di fare punti per risalire la china della classifica. Mi sto trovando bene in questa nuova realtà, sia con il gruppo sia con il mister. Mi hanno accolto tutti bene e voglio dare il massimo per ottenere la salvezza».