Vigor, D'Errico subito "on fire" contro un'ottima Castelfrettese

Nella seconda amichevole precampionato la Castelfrettese regge il confronto con la Vigor Senigallia, militante in Serie D e con due settimane in più di preparazione sulle gambe. In un pomeriggio di gran caldo e di fronte a una cornice di pubblico notevole, i “Frogs” vanno sotto di tre gol, ma la riaprono con due esecuzioni di pregevole fattura degli attaccanti senigalliesi Rocchi e Felicissimo, tenendo aperta la contesa fino all’ultimo secondo. Torna per la prima volta da avversario al “Fioretti” – autografando una doppietta – il fantasista Gianfranco D’Errico, punto di forza della Vigor cresciuto nel settore giovanile della Castelfrettese, con la quale debuttò a 17 anni in Promozione totalizzando 29 presenze e 5 reti. Nella squadra biancorossa, priva degli infortunati Fratesi e Mosciatti, ci sono invece tanti giocatori svezzati dal florido vivaio vigorino (Brunori, Beta, Simone, Rocchi, Cominelli, Arsendi, Felicissimo e Grilli), oltre a due ex illustri come il tecnico Gianluca Fenucci, che difese la porta rossoblù, e il professor Glauco Simonetti, storico preparatore atletico della Vigor.

La formazione di Clementi sblocca il risultato col rigore procurato da una trattenuta su D’Errico e trasformato da Pesaresi nonostante Angelani intuisca la traiettoria. La palla del pareggio capita a Grilli, ma il diagonale del classe 2004 su assist di Massimiliano Sampaolesi si rivela debole. Il raddoppio è evitato dal prodigio del neoentrato Sollitto su inzuccata di Magi Galluzzi, mentre Bucari timbra prima il palo poi la traversa. Il secondo gol è comunque firmato allo scadere della prima frazione da D’Errico dopo un pregevole scambio con Pesaresi. Nella ripresa, dove entrambi gli allenatori rivoluzionano le formazioni, lo stesso fuoriclasse argentino cala il tris approfittando di un errato disimpegno dei biancorossi. La Castelfrettese non demorde e accorcia le distanze con l’ex Rocchi, opportunista sul bolide di Garuti respinto da Sarti. A riaccende la contesa un altro ex, il classe 2003 Felicissimo, che anticipa tutti su assist delizioso di Arsendi, ma la clamorosa rimonta non si concretizza. Sabato (ore 17.30, al “Fioretti”) altra amichevole di prestigio per la Castelfrettese che affronterà la Jesina, ai nastri di partenza dell’Eccellenza.