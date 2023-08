Castelfrettese, ultimo squillo prima della Coppa: 4-3 ad un ottimo Castelbellino

La Castelfrettese conclude la preseason con la terza vittoria in quattro amichevoli, ma fatica notevolmente contro un ottimo Castelbellino. La formazione di Tizzoni, che non nasconde ambizioni nel girone B di Prima Categoria, non soffre la differenza di categoria, il ritardo di preparazione e le defezioni di elementi importanti come Api e Stamate, disputando un primo tempo sontuoso, concluso sul doppio vantaggio. A firmarlo provvedono il laterale Simonetti, che finalizza un traversone da destra, e l’esperto Arcangeli, implacabile su rigore dopo la ghiotta opportunità sciupata da Papadopoulos, ispirato da Musumeci.

Priva di Rango, Felicissimo e Mosciatti, la squadra di Fenucci cambia registro nella ripresa, quando entrambi gli allenatori rivoluzionano gli assetti, accorciando le distanze con la deviazione del difensore Simone su corner di Massimiliano Sampaolesi e pareggiando col tocco da opportunista di Rocchi su servizio di Tommaso Ortolani. Il Castelbellino ha una nuova fiammata con Bruschi, che anticipa tutti dopo un ottimo intervento del classe 2005 Cominelli, ma viene ribaltato nel finale dall’intuizione di Rocchi, che capitalizza l’assist di Mazzarini, e con l’accelerazione di Beta, ispirato dal lancio millimetrico del classe 2004 Scortechini. Archiviato il precampionato, iniziano le partite ufficiali per la Castelfrettese, attesa domenica (ore 15.30 al “Fioretti”) dal sentito derby contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle, valido per l’andata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Promozione.