Castelfidardo, contro la Vastese per una vittoria che non più aspettare

Il Castelfidardo riceve la visita della Vastese. I fidardensi cercano di invertire il trend di risultati non ottimali in questa fase, per tentare la risalita in classifica generale. Con l’arrivo di mister Benedetto Mangiapane la squadra ha mostrato un gioco interessante senza però riuscire a cogliere punti. Il neo trainer biancoverde anche questa settimana ha lavorato intensamente per far arrivare pronti i fisarmonicisti al cospetto di un avversario che, a parte lo scivolone di domenica scorsa contro il Matese, ha ottenuto risultati brillanti nell’ultimo periodo che lo hanno rilanciato in graduatoria. La compagine abruzzese – attualmente collocata al nono posto con 32 lunghezze, nove in più del Castelfidardo - può contare sulla verve offensiva di Jonathan Alberto Alessandro, 12 reti finora per lui, ma risulta essere un buon mix di giocatori esperti e giovani interessanti.

«La squadra è in crescita – afferma il tecnico fidardense – sebbene la mancanza di risultati incida sull’entusiasmo del gruppo. Ma ai ragazzi ho detto che in un momento così delicato bisogna tenere duro, lottare col coltello tra i denti contro qualsiasi avversario. La Vastese ha un buon organico, ma restiamo noi i padroni del nostro destino, e credo che una vittoria sia quello che serve per sbloccarci e imprimere una svolta alla stagione».

«La Vastese è una squadra molto preparata e molto tecnica – commenta Salvatore Cusimano – però abbiamo lavorato bene e ci siamo allenati al massimo. Siamo fiduciosi per questa gara e cercheremo di ottenere i tre punti. Sono tornato a stagione in corso perché la società mi ha voluto fortemente e a Castelfidardo c’è un bell’ambiente. Volevo riconfermarmi dopo la scorsa annata sportiva e sono contento di essere tornato».