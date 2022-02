Castelfidardo-Vastese, il commento dei due tecnici

Non si placa la sete di vittorie per un Castelfidardo che non ottiene i tre punti da inizio dicembre. La sfida contro la Vastese ha visto i biancoverdi portarsi in vantaggio ma subire l’immediato pareggio, che costringe i padroni di casa a rimandare ulteriormente l’appuntamento con un’affermazione sempre più urgente, alla luce di una classifica che vede la squadra fidardense incagliata in piena zona play-out ad otto lunghezze di distanza dalla salvezza diretta.

«Sono orgoglioso della prestazione offerta dai ragazzi – dice il tecnico del Castelfidardo, Benedetto Mangiapane – ma rimane il rimpianto per aver pareggiato una partita che per lunghi tratti ci ha visto protagonisti. Poi è normale che se vieni raggiunto sull’1-1 dal classico tiro della domenica e nei minuti finali prendi un palo clamoroso questo rammarico cresce ancora di più: diciamo che ultimamente la dea bendata ci sta voltando le spalle, speriamo che la prossima partita si ricordi anche di noi. In una situazione come questa è necessario fare quadrato intorno ad una squadra giovane che merita il sostegno dei tifosi, che sono la parte più bella del calcio, e credo che questo supporto debba essere un giusto riconoscimento all’impegno che i ragazzi quotidianamente mettono in allenamento e la domenica in campo. Poi le partite vanno come devono andare: se oggi avessimo vinto 1-0 non ci sarebbe stato nulla da dire, ma resto convinto che con questo carattere e con le qualità che abbiamo ci tireremo fuori presto da questa situazione».

«La partita avremmo potuto chiuderla nel primo tempo – commenta Fulvio D’Adderio, allenatore della Vastese – però non ci siamo riusciti. Siamo andati bene anche nella ripresa, almeno fino al rigore: fino a quel momento non avevamo praticamente rischiato nulla, poi quando è subentrata la voglia di vincere nell’ultima parte di gara abbiamo perso quell’equilibrio che è una delle nostre caratteristiche principali ed abbiamo anche rischiato di perdere. Alla fine la trasferta di Castelfidardo ci porta in dote un punto, che ci consente di muovere la classifica e di fare un passo in avanti verso il raggiungimento del nostro obiettivo».