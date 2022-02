Castelfidardo in progresso, ma niente vittoria: con la Vastese è 1-1

Botta-risposta tra Castelfidardo e Vastese, coi biancoverdi che alla mezz’ora della ripresa vanno in vantaggio ma vengono subito ripresi. Una prova nel complesso positiva per i ragazzi di mister Benedetto Mangiapane che si devono accontentare del pari per 1-1 contro gli abruzzesi. L’eurogol di Altobelli ha vanificato gli sforzi dei fisarmonicisti che comunque continuano a crescere nell’ultimo periodo ed hanno ottenuto il pareggio contro un’ottima compagine, che al “Mancini” ha portato a quattro il numero di risultati utili consecutivi in trasferta tenendo il passo delle altre contendenti ad un posto play-off. Castelfidardo che si presenta all’appuntamento senza Faye e Marcelli, squalificati, mentre nella Vastese manca bomber Alessandro, out per infortunio. Nei biancoverdi fa il suo esordio dalla panchina Paolo Riggio, terzino sinistro classe 2002 ex Matese.

Avvio di marca ospite con la Vastese che prova a farsi vedere dalle parti di Demalija, senza successo. Il Castelfidardo risponde al 18’ con una botta potente ma centrale di Cardinali che viene bloccata da De Rienzo. Al 24’ ancora protagonista Cardinali dalla distanza ma senza trovare lo specchio di porta. Vastese pericolosa al 34’ con una punizione di Agnello dalla destra, che trova - sulla ribattuta di Demalija - la conclusione di Stivaletta fuori non di molto. Poco dopo ci prova in acrobazia Stivaletta dentro l’area di rigore, senza creare troppi patemi d’animo all’estremo difensore di casa. Sul finire di frazione proteste biancoverdi per un tocco di mano in area ospite non ravvisato dal direttore di gara. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Inizio di ripresa con un Castelfidardo più intraprendente. Al 55’ Bracciatelli da lontano non trova la porta di poco, poi risponde la Vastese con un’azione insistita in cui Scafetta, prima di destro e poi di testa, chiama Demalija ad un doppio intervento. La sfida si mantiene equilibrata con alcune ripartenze non concretizzate da entrambe le formazioni. I fisarmonicisti recriminano anche al 69’ per un contrasto dubbio su Cardinali, non ravvisato dal signor Terribile. Episodio chiave al 75’ quando Camara innesca la manovra dei biancoverdi e Braconi trova la deviazione con una mano di Altobelli. Rigore per i fisarmonicisti con Gega che spiazza l’estremo difensore ospite. Il vantaggio dei fidardensi dura però poco visto che dopo tre giri di lancette Altobelli pesca il jolly con un eurogol dalla distanza. I ragazzi di mister Mangiapane non mollano e provano il forcing finale ma il palo dice di no al preciso rasoterra di Camara dalla distanza. Finisce così 1-1.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO - VASTESE 1-1 (0-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Demalija, Morganti (77’ Daniello), Baraboglia, Gega, Mataloni, Cusimano, Fermani, Bracciatelli, Camara, Braconi (76’ Cvetkovs), Cardinali. All. Mangiapane

VASTESE: Di Rienzo, Diallo (78’ Tancredi), Di Filippo, Altobelli, Ceccacci (78’ Lenoci), Agnello, Scafetta (78’ Pastore), Monza (78’ Sansone), Stivaletta (66’ Ficara), Pierpaoli, Alonzi. All. D’Adderio

ARBITRO: Terribile (Bassano del Grappa)

ASSISTENTI: Giangregorio (Padova), Luccisano (Taurianova)

RETI: 75’ Gega su rig., 78’ Altobelli